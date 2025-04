Ama Stay, una stagione tra avventura e arte nel cuore delle Dolomiti

Con l’arrivo della bella stagione, il paesaggio dolomitico acquista un fascino unico e misterioso, attirando gli amanti della montagna, dell'outdoor e del territorio altoatesino.

Le attività da praticare durante la primavera e l’estate sono infinite, e AMA Stay, che riapre il 29 maggio, si conferma il punto di partenza ideale per ogni tipo di esperienza: avventure adrenaliniche, momenti di relax, cultura e arte.

Che si tratti di biking, hiking, lunghe escursioni o semplici passeggiate panoramiche, tutto è possibile partendo dal moderno workation residence a San Vigilio di Marebbe, ai piedi del Plan de Corones.





EVASIONE SULLE DOLOMITI

Quando il caldo inizia a invadere le città, AMA Stay diventa il rifugio perfetto per ritrovare se stessi, senza rinunciare alla produttività. Grazie agli spazi innovativi dedicati alla workation, gli ospiti possono conciliare lavoro e piacere, immergendosi nella natura che circonda la struttura.

Le esperienze outdoor sono protagoniste: trekking, arrampicata, alpinismo, mountain bike e bici da corsa! Fino alle attività più estreme e adrenaliniche, come il volo sulla Zipline di San Vigilio, una delle più lunghe d’Europa.

AMA Stay è anche uno dei bike hotel più apprezzati nel settore cicloturistico, grazie alla passione e all’esperienza di Klaus Promberger, amministratore della struttura. L’hotel offre servizi pensati su misura per i ciclisti, come una bike room attrezzata, il noleggio di mountain bike elettriche e tour guidati da esperti della Bike School San Vigilio. Inoltre, AMA Stay è il punto di partenza ideale per esplorare i migliori trail MTB del Bike Park Kronplatz , con la cabinovia di San Vigilio a soli 2 minuti a piedi dalla struttura.





ARMONIA TRA ARTE E AVVENTURA

Per la stagione estiva, AMA Stay è orgoglioso di annunciare la collaborazione con la Biennale SMACH, di cui sarà sponsor e partner ufficiale.

Questa partnership darà il via a una serie di eventi artistici e culturali, ospitati nel workation residence.

Questa bellissima iniziativa darà il via ad una serie di interessanti attivazioni in ambito artistico, volte alla valorizzazione del patrimonio territoriale e culturale.





Tra gli appuntamenti imperdibili:

AMA Art Adventure (giugno – agosto): una mostra dedicata alla Biennale SMACH, con una selezione di fotografie delle opere realizzate negli ultimi anni dall’artista Gustav Willeit.

Escursioni nella Val d’Ert (date da definire): escursioni guidate alla scoperta delle installazioni artistiche delle passate edizioni di SMACH, in un paesaggio naturale mozzafiato.

Outdoor Cinema sulla terrazza di AMA Stay: ogni estate, AMA Stay propone i grandi classici del cinema. La novità di quest’anno è la proiezione speciale del 9 luglio dedicata alla Biennale

SMACH, un'esperienza unica sotto le stelle, accompagnata da un aperitivo con vista sulle Dolomiti.

Non perdere l’occasione di vivere la montagna nella bella stagione, dove natura, avventura, arte e relax si uniscono in una location innovativa, cosmopolita e di straordinaria bellezza.

Per info: https://ama-stay.com/it