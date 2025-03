Vertice della coalizione dei volenterosi a Parigi: focus sull'Ucraina e sulle sanzioni alla Russia

PARIGI - Si terrà oggi a Parigi il vertice della "coalizione dei volenterosi", un incontro di alto livello al quale hanno partecipato diversi leader internazionali, tra cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. L’incontro avrà come principale obiettivo il coordinamento delle azioni a sostegno dell’Ucraina e la discussione sulle strategie per contenere l’aggressione russa.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che è "decisamente troppo presto" per prendere in considerazione una revoca delle sanzioni alla Russia, ribadendo la necessità di mantenere alta la pressione su Mosca. Nel frattempo, Seul ha denunciato che la Corea del Nord avrebbe inviato altri 3.000 soldati in aiuto dell’esercito russo nel corso del 2024, segnale di una crescente cooperazione tra Pyongyang e Mosca.

Per quanto riguarda l'Italia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiarito la posizione del governo italiano, spiegando che Roma si impegna a sostenere un modello di sicurezza che "ricalchi l'articolo 5 della Nato", il principio di difesa collettiva dell’Alleanza Atlantica. Tuttavia, ha escluso categoricamente l'invio di una "forza nazionale" italiana di interposizione in Ucraina, specificando che eventuali missioni militari italiane potranno avvenire "solo in ambito Onu".