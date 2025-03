Tragedia sul traghetto: muore studentessa di 19 anni durante la gita scolastica

Una gita scolastica si è trasformata in tragedia per l’istituto superiore per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto. Aurora Bellini, 19 anni, è morta la scorsa notte sul traghetto Cruise Bonaria, partito da Napoli e diretto a Palermo, dopo essersi sentita male mentre si trovava nella sua cabina. La giovane, studentessa della quarta classe indirizzo informatico, era in viaggio con la sua classe per partecipare al “tour della legalità”.

Secondo le prime ricostruzioni, Aurora avrebbe accusato un malore improvviso e si sarebbe accasciata a terra. A dare l’allarme sono stati i compagni di classe. I soccorsi sono stati immediati: una motovedetta della Guardia Costiera e il personale del 118 hanno raggiunto la nave tra Massa Lubrense e Capri, in acque internazionali, a circa 40 miglia dalla costa. Un medico è salito a bordo, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. La 19enne è morta per un arresto cardiaco poco prima di essere trasportata al porto di Sorrento. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale locale, dove sarà sottoposta ad autopsia.

Il cordoglio della scuola

Sconvolta la comunità scolastica. «Esprimiamo profondo dolore per la perdita della nostra studentessa. Siamo e resteremo vicini alla famiglia di Aurora», ha dichiarato il dirigente Angelo Costarella. La gita è stata annullata. I compagni e i docenti rientreranno a Grosseto non appena sarà possibile imbarcarsi da Palermo.

Indagini in corso

La Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia coordina le indagini. In queste ore sono stati sentiti insegnanti e studenti presenti sulla nave. Gli investigatori hanno sequestrato gli effetti personali della ragazza, inclusi alcuni farmaci trovati nella cabina. Al momento, l’ipotesi principale è che la giovane sia stata stroncata da un infarto, ma si attendono gli esiti dell’autopsia per chiarire le cause esatte del decesso. Le attività investigative proseguiranno al ritorno del traghetto nel porto di Napoli.