Striscia la Notizia: Brumotti faccia a faccia con due pusher egiziani

COLOGNO MONZESE - Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20:35), Vittorio Brumotti sarà protagonista di un servizio shock in cui si confronterà direttamente con due grossi pusher egiziani, che per la prima volta rivelano in esclusiva i segreti dietro il loro traffico di droga. Dopo centinaia di servizi di denuncia contro lo spaccio, Brumotti è stato contattato dai due spacciatori, che hanno deciso di parlare a cuore aperto, portandolo nel cuore di un bosco isolato per un incontro a volto coperto.

Nel corso dell’intervista, i pusher raccontano dettagli inquietanti sulla loro attività illecita, a partire dal reclutamento dei ragazzi: «I ragazzi arrivano con il barcone e vengono subito messi a lavorare nei boschi», svela uno di loro. Un altro dettaglio inquietante riguarda i guadagni dei giovani coinvolti nel traffico: «All’inizio fanno più o meno 3mila euro a settimana, dopo qualche mese possono arrivare anche a 4/5mila euro». Un quadro allarmante che dipinge uno scenario di sfruttamento e violenza, con i pusher che non escludono l’uso di armi: «Se qualcuno viene nel mio bosco, gli sparo. È già successo», minaccia uno dei due spacciatori, mostrandogli un’arma nascosta nella cintura.

Ma le rivelazioni non si fermano qui. I due pusher confermano anche la voce che circolava negli ambienti dello spaccio, secondo cui sarebbe in corso una colletta per fare del male proprio a Brumotti, noto per i suoi numerosi servizi di denuncia. «È tutto vero. In molti, per soldi, si sono offerti per spararti alle gambe. Anche a me sono state inviate le tue foto», racconta uno degli spacciatori, confermando la pericolosità della situazione in cui l’inviato di Striscia si trova.

Nel corso del servizio, la tensione cresce: i pusher sequestrano il cellulare di Brumotti, lo caricano in auto e lo bendano, facendolo girare a vuoto per confonderlo. Dopo averlo disorientato, lo portano in uno scantinato, uno dei loro covi segreti, dove Brumotti assiste in diretta alle fasi di taglio e confezionamento della droga.

Il servizio completo, che svela una realtà inquietante legata al traffico di droga, andrà in onda questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20:35). Un altro episodio che mette in luce il coraggio e l'impegno di Vittorio Brumotti nella lotta contro lo spaccio, nonostante le gravi minacce e i rischi a cui è quotidianamente esposto.