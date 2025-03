Siracusa, drammatico incidente sulla statale 194: tre morti e sette feriti nello scontro frontale

– Sale a tre il bilancio delle vittime del terribile incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, sulla, all’altezza del km 19, nel territorio di Carlentini. Lo comunica l’Anas, precisando che si è trattato di uno

A perdere la vita sono stati Rosario Lucchese, 18 anni, Salvatore Lanza, 54 anni, e Salvatore Pellegriti, 56 anni, tutti lavoratori agricoli originari della provincia di Catania. I tre erano impegnati nella raccolta delle arance a Francofonte e stavano facendo ritorno ad Adrano quando è avvenuto lo scontro. A bordo del minivan viaggiavano altri braccianti, sette dei quali sono rimasti feriti, quattro in condizioni gravi.

La dinamica e i soccorsi

Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, il pulmino a nove posti sul quale si trovavano i braccianti e un furgone si sarebbero scontrati frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato violentissimo: i vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre dalle lamiere i corpi delle vittime e liberare i feriti, successivamente trasferiti negli ospedali della zona con due elisoccorsi e diverse ambulanze.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del tragico impatto.

Strada chiusa in entrambe le direzioni

A causa dell’incidente, la statale 194 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, causando disagi alla viabilità nella zona. L’Anas sta lavorando per consentire quanto prima la riapertura del tratto stradale, dopo aver completato le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti e messa in sicurezza.