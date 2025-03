Salute, ispezioni dei NAS nei supermercati: sanzioni per 5.000 euro tra Piacenza e Reggio Emilia

PARMA - Proseguono i controlli a tutela della salute pubblica da parte dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Parma. Nel corso di recenti ispezioni igienico-sanitarie effettuate in due supermercati, rispettivamente in provincia di Piacenza e di Reggio Emilia, i militari hanno riscontrato diverse irregolarità, elevando sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 5.000 euro.

Nel dettaglio, durante un controllo in un supermercato situato nella Val Nure, in provincia di Piacenza, sono state rilevate gravi carenze igieniche all’interno di una cella frigorifera, caratterizzata da sporcizia e formazione eccessiva di ghiaccio dovuta al cattivo funzionamento dell’impianto. Inoltre, è emersa l’omessa applicazione delle procedure di autocontrollo per il corretto decongelamento dei prodotti da forno. Al termine degli accertamenti, al legale responsabile dell'esercizio sono state contestate violazioni amministrative per un totale di 3.000 euro.

Un altro intervento dei NAS ha interessato un supermercato della pianura reggiana, in provincia di Reggio Emilia. In questo caso, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro amministrativo di 18 confezioni di barrette di cioccolato al cocco, del valore complessivo di circa 50 euro, messe in vendita nonostante riportassero una data di Termine Minimo di Conservazione (T.M.C.) ormai scaduta. Anche qui è scattata una sanzione amministrativa nei confronti del titolare, per un ammontare di 2.000 euro.

L’attività dei NAS di Parma continuerà nei prossimi giorni con controlli mirati per garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori, mantenendo alta l'attenzione sul rispetto delle normative igienico-sanitarie nel settore della grande distribuzione.