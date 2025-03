Paura a Mannheim: auto si schianta contro la folla durante un mercatino di Carnevale

MANNHEIM - Momenti di terrore nella città di Mannheim, nella Germania occidentale, dove un'auto si è lanciata contro alcune persone mentre era in corso un mercatino di Carnevale. Il tragico bilancio è di una vittima e 25 feriti, molti dei quali in condizioni critiche.

La polizia locale ha confermato l’arresto del conducente del veicolo, un cittadino tedesco secondo l'agenzia Dpa. L'uomo è rimasto ferito ed è attualmente ricoverato in ospedale. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Al momento, la polizia esclude la presenza di altri responsabili e ha dichiarato che non vi è più pericolo per la popolazione.

Le prime ricostruzioni

Secondo le prime informazioni, un SUV nero si sarebbe lanciato ad alta velocità nella zona pedonale della Paradeplatz, travolgendo la folla nei pressi della Torre dell'Acqua, uno dei monumenti simbolo della città. Tra i feriti, secondo il quotidiano Bild, vi sarebbero due adulti e un bambino in gravi condizioni, attualmente ricoverati presso il policlinico di Mannheim.

In seguito all’incidente, il centro città è stato chiuso dalla polizia, che ha segnalato una "situazione pericolosa per la vita" nella zona. Il portavoce della polizia, Stefan Wilhelm, ha invitato i residenti a evitare il centro città, senza fornire ulteriori dettagli sull'operazione di sicurezza in corso.