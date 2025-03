Nuova scossa ai Campi Flegrei: terremoto di magnitudo 1.4 avvertito a Pozzuoli

L'evento sismico è stato avvertito distintamente dalla popolazione locale, causando un tremore di alcuni secondi che ha suscitato preoccupazione tra i residenti.



Questo terremoto si inserisce in un contesto di crescente attività sismica nell'area dei Campi Flegrei. Negli ultimi mesi, la zona ha registrato un aumento degli sciami sismici, con scosse più frequenti e intense. Ad esempio, il 16 febbraio scorso, una scossa di magnitudo 3.9 è stata avvertita in diversi quartieri di Napoli e nei comuni flegrei, causando apprensione tra la popolazione.



Le autorità locali e la Protezione Civile monitorano costantemente la situazione, invitando i cittadini a mantenere la calma e a seguire le indicazioni ufficiali. È fondamentale rimanere informati attraverso i canali istituzionali e adottare comportamenti adeguati in caso di ulteriori eventi sismici.

NAPOLI - Nel primo pomeriggio di oggi, alle 14:25, una scossa di terremoto di magnitudo 1.4 è stata registrata nei Campi Flegrei, con epicentro a Monterusciello, nel comune di Pozzuoli, a una profondità di soli 2 chilometri.