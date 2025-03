“Il Barone di Palagonia” è il nuovo romanzo di Giuseppe Saglimbeni

“Il Barone di Palagonia” è il nuovo romanzo dello scrittore Giuseppe Saglimbeni, molto più di un semplice romanzo storico: è un viaggio epico attraverso i destini di uomini e donne sospesi tra amore e guerra, povertà e abbondanza, ingiustizia e riscatto. Ambientato nella Sicilia del Novecento e nei cruenti scenari della Grande Guerra, il libro narra la vita di Francesco Inferrera, un uomo straordinario che, affronta la propria vita con speranza e coraggio cercando di fare sempre, a prescindere degli accadimenti a cui va incontro, il proprio dovere.

Con una scrittura potente e avvolgente, Saglimbeni intreccia il vissuto del protagonista con i grandi eventi storici, regalando al lettore un affresco mozzafiato fatto di amicizie profonde, tradimenti struggenti, passioni impossibili e legami che sfidano il tempo. Il tutto arricchito dall’autenticità del dialetto siciliano e da una narrazione che rende ogni emozione viva e palpabile. Acclamato dalle prime recensioni come “un’esperienza letteraria indimenticabile”, Il Barone di Palagonia promette di trasportare il lettore in un mondo lontano ma universale, dove tradizione e innovazione si incontrano, offrendo prospettive storiche e umane capaci di emozionare e affascinare.





Sinossi libro

Non basta certo un libro per raccontare una vita; tre, però, possono tentare l’impossibile impresa. Il Barone di Palagonia è un’opera straordinaria al cui centro si trova Francesco, un bambino desideroso di studiare, cresciuto lontano dai banchi di scuola. Presto strappato alle cure materne, è costretto a lavorare nel Feudo dei Palagonia come pastore e valletto del giovane baronello Giovanni, con cui sviluppa un’amicizia profonda e complessa. Tra guerra, amore, tradimenti e rinascite, il romanzo segue il percorso di Francesco dalla giovinezza alla maturità, traendo forza nelle sue qualità morali e dai legami che forgiano la sua vita. L’opera incarna il connubio perfetto tra tradizione e progresso, tra l’orgoglio siciliano e una visione proiettata verso il futuro.

Giuseppe Saglimbeni nasce ad Augusta, Siracusa, il 2 luglio 1972. Dopo una maturità scientifica, inizia studi giuridici a Catania, interrotti per esperienze missionarie. Dopo il servizio militare, lavora nel settore edile e, dal 2001, si trasferisce a Pordenone. Attualmente impiegato tecnico-commerciale presso una vetreria, Saglimbeni combina le sue esperienze di vita con una profonda passione per la scrittura, offrendo al pubblico storie che toccano il cuore e l’anima.