Grave aggressione a Milano: 42enne ferito da colpi d'arma da fuoco

MILANO - Notte di violenza a Milano, dove un uomo di 42 anni di origine orientale è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito di striscio al volto e al capo da colpi d'arma da fuoco. L'episodio è avvenuto intorno a mezzanotte in corso Garibaldi 104, nei pressi di un locale. Immediato l’intervento dei soccorsi: il personale del 118 ha trasportato la vittima in codice rosso all'ospedale Niguarda.

Indagini in corso

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto e di identificare i responsabili. A sparare sarebbero state almeno due persone, forse suoi connazionali. Sul caso indaga la Polizia di Stato, con il supporto della Questura di Milano, per accertare il movente e individuare gli autori dell’aggressione.

Le forze dell'ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per ricostruire con precisione l’accaduto. Al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella di un regolamento di conti.