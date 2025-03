Giornata Fiocchetto Lilla: il ruolo chiave dei dietisti nella prevenzione e cura dei disturbi alimentari

ROMA - Isono un problema in crescita e si manifestano in età sempre più precoce. Non è raro, infatti, che una diagnosi venga effettuata già tra gli, con il(dati Ministero della Salute).

Numeri che evidenziano la necessità di interventi preventivi tempestivi, come sottolinea Giuliano Gillanti, presidente della Commissione d’Albo (CdA) dei Dietisti dell’Ordine TSRM e PSTRP di Roma e Provincia:

“La prevenzione, così come il trattamento e la riabilitazione, per essere pienamente efficace deve prevedere la collaborazione di un team multidisciplinare, all’interno del quale il dietista ha un ruolo fondamentale.”

L'importanza del dietista nel percorso di cura

Contrariamente a quanto si pensa, il dietista non si limita a elaborare diete, ma è un punto di riferimento per la riabilitazione alimentare, aiutando a riconquistare un rapporto sano con il cibo e a promuovere corretti stili di vita sin dall’infanzia.

L’aumento dei casi di disturbi alimentari negli ultimi anni è allarmante:

2019: 680.569 nuovi casi

680.569 nuovi casi 2020: 879.560

879.560 2021: 1.230.468

1.230.468 2022: 1.450.567

1.450.567 2023: 1.680.456

Nel 2024, la percentuale di persone affette da DNA è salita dal 3,4% al 7,8% (fonte Animenta).

Anche nella fase di cura, il ruolo del dietista è centrale per prevenire complicanze cliniche, favorire un recupero graduale e supportare il paziente verso l’autonomia alimentare.

La famiglia: il primo campanello d’allarme

Il percorso di cura non coinvolge solo il paziente, ma anche la sua famiglia, che deve essere guidata e sostenuta nel modo corretto per creare un ambiente favorevole alla guarigione.

“Condotte alimentari disfunzionali possono non essere facili da individuare, soprattutto in una società ossessionata dalla magrezza e dalle diete. Per questo è importante che i genitori conoscano i segnali d’allarme e sappiano a chi rivolgersi”, spiega Gillanti.

I segnali da non sottovalutare

Per aiutare le famiglie a riconoscere i sintomi precoci di un disturbo alimentare, i dietisti hanno stilato un elenco dei principali campanelli d’allarme:

✅ Restrizioni alimentari: riduzione dell’apporto calorico, esclusione di interi gruppi alimentari, ossessione per il conteggio delle calorie.

✅ Eccessivo consumo di liquidi “dietetici”: abuso di tisane, bevande senza zucchero.

✅ Attività fisica compulsiva.

✅ Preoccupazione ossessiva per il proprio corpo.

✅ Irregolarità del ciclo mestruale nelle adolescenti.

✅ Insonnia notturna e uso eccessivo dei social.

Nei casi più gravi, i sintomi possono includere:

⚠️ Abbuffate alternate a restrizioni.

⚠️ Episodi di vomito autoindotto.

⚠️ Depressione e isolamento sociale.

Se si notano questi comportamenti, è essenziale rivolgersi subito a un medico o a un centro specializzato.

L’importanza di rivolgersi a professionisti qualificati

Purtroppo, molte diete vengono seguite senza la guida di esperti qualificati, aumentando il rischio di sviluppare disturbi alimentari di tipo restrittivo.

“Affidarsi a professionisti qualificati, come i dietisti esperti in disturbi della nutrizione, è essenziale per garantire un trattamento sicuro e scientificamente valido”, conclude Gillanti.

La Giornata Fiocchetto Lilla rappresenta un momento importante per sensibilizzare su questi temi, promuovendo una cultura del benessere alimentare basata sulla salute e non sull’ossessione per la forma fisica.