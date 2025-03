Esplosione e incendio nell'azienda Perfetti di Lainate: nessun ferito, situazione sotto controllo

MILANO - Un'esplosione e un incendio si sono verificati nel primo pomeriggio di oggi presso l'azienda alimentare Perfetti di Lainate, nel Milanese, generando grande preoccupazione tra i residenti e i lavoratori della zona. L'incidente ha provocato una densa colonna di fumo visibile da chilometri di distanza, anche dall'autostrada e da tutto il Nord di Milano.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del fuoco di Milano e Saronno (Varese) con nove mezzi, per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. I carabinieri sono anch'essi giunti sul luogo dell'incidente, situato in via Clerici 30. Fortunatamente, è stata confermata l'assenza di feriti o vittime. Non ci sono stati danni gravi alle persone, e le operazioni di soccorso sono state coordinate con grande efficienza.

Secondo le prime informazioni, l'esplosione avrebbe avuto origine da un magazzino interno all'area della multinazionale Perfetti. L'incendio si è sviluppato principalmente in un'area esterna adiacente al magazzino e, nonostante l'alto impatto visivo, è stato contenuto tempestivamente. Il fumo si è alzato per diverse decine di metri, creando una nube densa visibile da un ampio raggio. A supporto delle operazioni di emergenza, sono intervenuti anche i mezzi di pronto intervento Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico) per verificare l'eventuale diffusione di sostanze chimiche pericolose.

In una dichiarazione ufficiale, l'azienda Perfetti ha spiegato che l'incendio ha interessato una zona limitata e che le fiamme sono già state domate. Nonostante la situazione inizialmente allarmante, l'operatività dello stabilimento non è stata compromessa. “Il sinistro si è verificato in un'area esterna, adiacente al magazzino, di dimensioni contenute. Non ha coinvolto alcuna persona e l’operatività dello stabilimento non risulta intaccata", ha rassicurato la società.

Le indagini sono ancora in corso per determinare con esattezza le cause dell’esplosione e per garantire che non vi siano ulteriori rischi per la sicurezza nell'area. L'incidente, purtroppo, ha suscitato grande apprensione nella comunità locale, ma fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo dei soccorsi, la situazione è stata rapidamente gestita senza conseguenze tragiche.