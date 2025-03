Affari Tuoi, Striscia La Notizia: dietro le quinte della "aleatorietà": Massimiliano dona svela la strategia

COLOGNO MONZESE - Negli ultimi giorni,ha puntato i riflettori su alcune dinamiche misteriose che riguardano il celebre gioco televisivo. Al centro delle indagini c'è il presunto elemento di "aleatorietà" che caratterizza le scelte dei concorrenti, ma anche il modo in cui i pacchi più ricchi vengono portati fino alla fine della puntata, aumentando l'attesa e l'attenzione del pubblico.

Secondo Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, la verità dietro la gestione dei pacchi e la loro assegnazione non è così casuale come potrebbe sembrare. Dona ha spiegato, durante un'intervista con l'inviata Rajae, come le scelte dei concorrenti non siano mai casuali, ma legate a un gioco di numeri fortunati, spesso scelti durante un colloquio pre-partita con gli autori. "I concorrenti sono invitati a fornire una graduatoria dei loro numeri fortunati – numeri che rappresentano eventi significativi della loro vita come la nascita di un figlio o la data di un matrimonio", ha rivelato Dona. Secondo l’avvocato, questa informazione è fondamentale per gli autori del programma, che, sapendo quali numeri il concorrente considera speciali, possono poi abbinare i pacchi con i premi più alti a quei numeri. Ciò aumenta la probabilità che i pacchi ricchi arrivino fino alla fine, mantenendo alta l'attenzione e garantendo così un maggiore successo del programma.

Massimiliano Dona ha anche suggerito alcune soluzioni per garantire maggiore imparzialità al gioco, tra cui l'eliminazione dell'intervista pre-partita. "Se il Dottore conosce i numeri fortunati del concorrente, può manipolare le sorti del gioco a suo favore o sfavore", ha affermato. Un’altra proposta riguarda l'introduzione di un sistema di sorteggio per abbinare i premi ai pacchi, in modo da rendere il processo completamente casuale.

A supporto delle sue argomentazioni, l'avvocato Dona ha presentato tre esempi concreti che mostrano come il sistema dei numeri fortunati possa aver influito sul risultato del gioco:

19 dicembre 2007: Una concorrente ha scelto il pacco numero 9, che si è rivelato contenere 500.000 euro. Durante un’intervista, la concorrente ha confessato: "Io ho sempre detto: voglio il pacco numero 9". 31 ottobre 2006: Un altro concorrente, devoto alla Madonna, ha deciso di cambiare il suo pacco con quello numero 8, un numero simbolico per la sua fede, e ha vinto 250.000 euro. 14 marzo 2025: Una concorrente ha raccontato di aver scelto i pacchi con i numeri dei suoi sogni – 9, 13 e 17. Alla fine, accetta un'offerta di 75.000 euro, rinunciando al suo pacco con il numero 13, che conteneva ben 300.000 euro.

Un altro dettaglio interessante riguarda il fatto che, durante il periodo in cui Massimiliano Dona stava seguendo Affari Tuoi, gli fu vietato di assistere alla procedura di abbinamento pacchi-premi, un aspetto che ha sollevato ulteriori sospetti.

Il servizio completo, che esamina più a fondo questi meccanismi e le possibili implicazioni, andrà in onda questa sera su Striscia la Notizia, in prima serata su Canale 5, alle 20:35.