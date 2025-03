Acquisto casa, il 48% delle donne decide da sola

Le donne non solo influenzano, ma spesso guidano le scelte di acquisto immobiliare in Italia. Secondo un’indagine di Gate-away.com su oltre 70.000 utenti internazionali, la metà delle donne in coppia prende decisioni autonome sulla casa, privilegiando estetica, funzionalità e integrazione culturale. Annalisa Angellotti (co-fondatrice Gate-away.com): "Le donne cercano in Italia non solo una casa, ma un progetto di vita. È fondamentale che il settore immobiliare capisca queste esigenze per offrire soluzioni realmente adatte".





Nella settimana che porta alla ricorrenza della Giornata Internazionale della Donna, l'8 marzo, Gate-away.com, il portale immobiliare per vendere casa all’estero, rinnova il suo impegno nella promozione dell'uguaglianza di genere e nella valorizzare delle donne nel settore immobiliare e nella società, presentando un’inchiesta esclusiva sul ruolo centrale che rivestono nelle decisioni di acquisto di una proprietà in Italia.





Lo studio - basato su un sondaggio condotto su oltre 70.000 utenti internazionali iscritti alla newsletter di Gate-away.com - mostra che le donne non solo partecipano attivamente, ma spesso guidano le scelte nell'acquisto di una proprietà in Italia, influenzando aspetti chiave come la localizzazione, il design e l'integrazione culturale.





Analizzando alcune voci del sondaggio emerge come il 51,77% delle coppie dichiari di prendere insieme la decisione di acquistare una casa in Italia, mentre nel 48,23% dei casi è la donna a guidare la scelta.





Sul fronte degli spazi interni, il 38,30% delle donne ritiene che il proprio ruolo nella gestione della vita domestica influisca molto sulla scelta della casa, contro il 16,30% degli uomini. Le donne - per il 13,47% - si occupano principalmente del design e della disposizione degli interni, rispetto al 7,40% degli uomini. Inoltre, per il 74,47% delle donne, avere un giardino o una terrazza è essenziale, mentre tra gli uomini questa percentuale è del 65,93%.





Questi dati dimostrano come il mercato immobiliare italiano sia sempre più influenzato dalle esigenze femminili, un trend che agenti e addetti del settore dovrebbero tenere in grande considerazione.





"Come imprenditrice donna - commenta Annalisa Angellotti, co-fondatrice di Gate-away.com e CHO (Chief Happiness Officer) aziendale - ritengo essenziale evidenziare le esigenze delle acquirenti straniere che vogliono acquistare una casa in Italia. Sono spesso alla ricerca non solo di una casa, ma di un investimento che rispecchi la loro aspirazione di vivere in un ambiente sicuro, con una qualità di vita elevata. È cruciale che gli agenti immobiliari siano attenti a queste necessità, comprendendo che le loro scelte vanno al di là delle semplici metriche di mercato. In questo modo, possiamo promuovere un'offerta immobiliare più inclusiva e in sintonia con le aspettative di una clientela internazionale e consapevole".