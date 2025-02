Vertice a Riad: negoziati tra Russia e Ucraina

Drop of Light/Shutterstock

Washington sta preparando un vertice a Riad con negoziatori russi e ucraini. Secondo quanto riportato da Politico, il segretario di Stato americano Marco Rubio, nella sua seconda tappa in Arabia Saudita, avvierà i negoziati di pace tra le due nazioni coinvolte nel conflitto.

Nel frattempo, l'Eliseo ha proposto un vertice europeo sull'Ucraina a Parigi, precisando che "nulla è fissato per il momento". Secondo fonti britanniche, gli invitati alla riunione convocata dal presidente francese Emmanuel Macron – se verrà confermata – includerebbero il segretario generale della NATO, Mark Rutte, e i leader di Italia, Germania, Polonia e Regno Unito, come riportato dal Guardian.

"Gli europei devono combattere per essere al tavolo delle trattative" e invece di lamentarsi per essere stati esclusi dai negoziati "devono trovare nuove idee, per esempio sul flusso di armamenti verso l'Ucraina o sul training dei soldati", ha dichiarato il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in un'intervista pubblicata da La Stampa.

Nel frattempo, Rubio ha parlato al telefono con il suo omologo russo Sergej Lavrov, riaffermando la possibilità di un prossimo incontro tra Trump e Putin e ribadendo l'impegno del presidente degli Stati Uniti per la pace in Ucraina e a Gaza. Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato i progressi diplomatici, dichiarando: "Abbiamo iniziato a lavorare con il team del presidente Trump e possiamo già vedere che il successo è raggiungibile".