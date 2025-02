TikTok: genitori fanno causa alla piattaforma dopo che i figli muoiono a causa di sfide pericolose

Anche in Francia, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sette famiglie hanno intentato una causa contro TikTok , accusando la piattaforma di aver esposto i loro figli a contenuti dannosi che hanno portato due di loro al suicidio all'età di 15 anni. Secondo quanto riportato dalla Reuters, l'algoritmo che consiglia i video su TikTok ha mostrato ai sette adolescenti video che promuovono l'autolesionismo, il suicidio e i disturbi alimentari.



Il caso, che sarà discusso da un tribunale della città di Créteil per tutti e sette gli adolescenti, è il primo del suo genere in Francia, ha sottolineato l'avvocato. TikTok, di proprietà della cinese ByteDance ma non disponibile su Xina, è sotto i riflettori delle autorità europee per contenuti fuorvianti o inappropriati. Negli Stati Uniti sta inoltre affrontando centinaia di cause legali che lo accusano di dipendenza e di danneggiare la salute mentale dei giovani : lo stesso vale per altre piattaforme di social network come Facebook e Instagram di Meta .



Quest'anno, la CEO di TikTok Suu Kyi Chu ha assicurato, in una testimonianza al Congresso degli Stati Uniti, di prendere sul serio la questione della salute mentale dei giovani. Ha inoltre assicurato che la piattaforma sta investendo in misure volte a proteggere i nuovi utenti dai contenuti dannosi. La causa in Francia si aggiunge a quella intentata dai genitori americani contro Character.AI, un'azienda che consente agli utenti di creare i propri personaggi virtuali basati sull'intelligenza artificiale. I genitori sostengono che il figlio è diventato "dipendente" dalla sua partner virtuale ed è stato spinto al suicidio.

STATI UNITI - I genitori di quattro adolescenti britannici hanno intentato una causa contro TikTok, ritenendo che i loro figli abbiano perso la vita mentre partecipavano alle "sfide" virali della piattaforma nel 2022. La causa sostiene che Isaac Kennevan, Archie Battersby, Julian "Jules" Sweeney e Maya Walsh siano morti mentre tentavano la cosiddetta "blackout challenge", ovvero cercando di trattenere il respiro il più a lungo possibile.Negli Stati Uniti, il Social Media Victims Law Center ha intentato una causa per omicidio colposo contro TikTok e la sua società madre ByteDance, che rappresenta i genitori dei bambini. TikTok risponde che proibisce contenuti e sfide pericolosi, indirizzando gli utenti che cercano hashtag o video correlati al Centro sicurezza. La denuncia è stata presentata alla Corte suprema dello Stato del Delaware per conto della madre di Archie, Holly Dance, della madre di Isaac, Lisa Kenevan, della madre di Jules, Ellen Room, e del padre di Maya, Liam Walsh. La causa afferma che le morti erano "il risultato prevedibile della dipendenza pianificata e delle decisioni di programmazione di ByteDance", che "miravano a massimizzare la loro permanenza su TikTok in ogni modo".I genitori accusano la società proprietaria di TikTok di "creare dipendenze dannose nei bambini" e di "inondarli con un flusso apparentemente infinito di azioni dannose". "Non era ciò che i bambini cercavano o volevano vedere quando hanno iniziato a usare TikTok", sottolineano i genitori. La madre di Jules, Ellen Room, ha tentato di ottenere dalla piattaforma dati che potrebbero far luce sulla sua morte. Sta facendo una campagna affinché venga approvata una legge che consenta ai genitori di accedere agli account dei social media dei propri figli in caso di morte.La legge, chiamata "Jules", dal nome del figlio, è stata discussa in parlamento il 13 gennaio 2025. "I genitori devono essere consapevoli dei pericoli dei social media", ha detto ai media. "Pensavo che TikTok fosse tutto incentrato su balli e sfide sciocche, come stare in piedi sulle mani e indossare la maglietta al rovescio. Jules e io abbiamo fatto molte di quelle sfide perché pensavamo fossero divertenti. Non è quello. "Contiene materiale dannoso e penso che i genitori debbano esserne consapevoli e, se possibile, costringere i figli a mostrare loro il telefono".