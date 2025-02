Sesto round della prima fase dell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza

Nel sesto round dell’accordo per il cessate il fuoco a Gaza, tre ostaggi israeliani sono stati rilasciati da Hamas. Si tratta di Aleksandr Sasha Trufanov, cittadino russo-israeliano di 29 anni, Saguy Dekel-Hen, israelo-americano di 36 anni, e Yair Horen, 46enne. Dopo aver parlato al microfono sul palco allestito a Khan Younis, i tre sono stati portati dai militanti di Hamas, armati e a volto coperto, ai veicoli della Croce Rossa per poi essere consegnati all’IDF. Le Forze di Difesa Israeliane hanno confermato che i tre ostaggi sono giunti in Israele, dopo 498 giorni di prigionia nella Striscia di Gaza.

I tre erano stati sequestrati il 7 ottobre 2023 nel kibbutz di Nir Oz. In cambio del loro rilascio, Hamas ha annunciato la scarcerazione di 369 detenuti palestinesi da parte di Israele. Durante l’evento di rilascio, Yair Horen ha dichiarato: "Lascio dietro di me mio fratello Eitan qui a Gaza. Bisogna riportarli tutti a casa". Suo fratello, rapito nello stesso kibbutz, rimane prigioniero nella Striscia.

Nel frattempo, in Libano, manifestanti pro-Hezbollah hanno attaccato un convoglio dell’UNIFIL, incendiando uno dei mezzi in un’imboscata nei pressi dell’aeroporto di Beirut. L’episodio ha sollevato nuove tensioni nella regione, aumentando le preoccupazioni per l’evoluzione del conflitto.