Omicidio di Molfetta: Onofrio De Pasquale condannato a 16 anni di reclusione

MOLFETTA - Onofrio De Pasquale, 33enne originario di Bisceglie, è stato condannato a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Dario De Gennaro, 23enne ucciso il 16 febbraio 2023. La sentenza è arrivata al termine del processo con rito abbreviato.

L'omicidio si consumò in un appartamento di via Immacolata a Molfetta, dove De Pasquale colpì la vittima con 36 coltellate. Dopo il delitto, tentò di occultare il corpo murandolo in un’intercapedine della stessa abitazione. Secondo le indagini, alla base della colluttazione sfociata in omicidio vi erano questioni legate al mondo dello spaccio di droga.

Il tribunale ha concesso all'imputato le attenuanti generiche e non ha contestato la premeditazione del delitto. Oltre alla pena detentiva, De Pasquale dovrà farsi carico del pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

I familiari di Dario De Gennaro hanno espresso insoddisfazione per la sentenza, ritenendo che la pena inflitta non sia adeguata alla gravità dell'omicidio.