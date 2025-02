Indagine antidroga: sequestrati 20 kg di marijuana a Cepagatti

CEPEGATTI - I carabinieri della Stazione di Cepagatti hanno arrestato un 56enne, domiciliato a Spoltore e residente a Cortino, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo, già gravato da precedenti penali e attualmente disoccupato, è stato sorpreso mentre continuava la sua attività illecita, dopo che le autorità avevano avviato un'indagine nel mese di gennaio.

L'operazione è scaturita da una mirata attività info-investigativa condotta dai militari, che hanno monitorato costantemente i movimenti sospetti nei pressi dell'abitazione dell'uomo. In precedenza, era stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio, il che aveva portato i carabinieri a sospettare un possibile traffico di droga nella zona.

Le indagini hanno indotto i carabinieri a eseguire una perquisizione domiciliare presso la residenza del 56enne, durante la quale è stata rinvenuta una quantità considerevole di marijuana, quasi 20 kg, suddivisa in diversi sacchi di plastica occultati nel sottotetto della casa. Tutta la sostanza è stata posta sotto sequestro.

A seguito del ritrovamento, e in conformità con le disposizioni del Pubblico Ministero, l'uomo è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Teramo, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Si ricorda che l'indagato gode della presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva.

L’operazione sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di droga e la salvaguardia della sicurezza della comunità.