Grosso incendio nella notte all’Inalca di Reggio Emilia: stabilimento distrutto, nessun ferito

REGGIO EMILIA - Un violento incendio è divampato nella notte presso lo stabilimento Inalca di Reggio Emilia, azienda leader nel settore delle carni. Le fiamme si sono sviluppate in via Due Canali e, intorno all’1:30, numerose squadre dei vigili del fuoco di Reggio Emilia, Modena, Parma e Bologna sono intervenute per cercare di domare il rogo.

Colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

L’incendio ha rapidamente avvolto l’intero stabilimento, provocando danni ingenti. La colonna di fumo nero che si è sollevata dal sito è visibile a chilometri di distanza, mentre il calore sprigionato dalle fiamme ha addirittura sciolto le tapparelle di alcune abitazioni vicine.

Fortunatamente, non risultano feriti, ma la situazione resta critica e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Indagini in corso sulle cause

Le autorità stanno lavorando per stabilire le cause del rogo. La polizia è sul posto per raccogliere elementi utili alle indagini, mentre i vigili del fuoco continuano a monitorare l’area per evitare il rischio di nuovi focolai.

L'azienda: un colosso del settore carni

Lo stabilimento Inalca di Reggio Emilia fa parte del gruppo Cremonini, uno dei maggiori in Europa nel settore della lavorazione della carne bovina. L’azienda, leader assoluta in Italia, subisce un duro colpo, con la sede completamente devastata dalle fiamme.

Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle operazioni di spegnimento e sulle conseguenze dell’incendio.