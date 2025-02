Giovane tenta gesto estremo, salvato dai carabinieri di Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - Con prontezza, professionalità e un profondo sentimento di solidarietà umana, i Carabinieri di Francavilla Fontana sono riusciti a evitare un tragico tentativo di suicidio. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha visto coinvolto un tredicenne del luogo, la cui disperazione è stata contrastata dall’intervento tempestivo e umano dei militari.

La drammatica situazione

Il ragazzo, dopo aver chiuso a chiave la porta della sua cameretta, si era seduto sul davanzale della finestra al terzo piano di un condominio, manifestando inequivocabilmente l’intento di gettarsi nel vuoto. La situazione, resa ancora più critica dall’isolamento e dalla difficoltà di raggiungere il giovane in un contesto di estrema vulnerabilità emotiva, ha subito attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Intervento rapido ed empatico

Informata dell’accaduto, una pattuglia della Compagnia Carabinieri – Aliquota Radiomobile – si è rapidamente recata presso l’abitazione del tredicenne. Appena giunti sul posto, i due Carabinieri hanno fatto immediatamente salita al terzo piano, dando vita a un dialogo diretto con il giovane.

Durante il lungo colloquio, gli agenti hanno saputo ascoltare attentamente le ragioni che avevano spinto il ragazzo a mettere in atto il gesto estremo, instaurando un rapporto empatico e conquistando gradualmente la sua fiducia. Grazie alla loro capacità di gestire le emozioni e di comunicare in modo rassicurante, i militari sono riusciti a persuadere il tredicenne a desistere dal suo proposito.

Il ritorno alla sicurezza

Con la porta della sua stanza finalmente riaperta, il giovane ha accettato l’aiuto offerto dai Carabinieri, affidandosi anche al personale medico intervenuto dal 118. Immediatamente, il ragazzo è stato trasferito presso l’Ospedale “Perrino” di Brindisi, dove sono stati effettuati gli accertamenti medici necessari per garantire il suo stato di salute e per offrirgli il supporto psicologico adeguato.

Un intervento che rappresenta solidarietà e professionalità

L’episodio mette in luce l’importanza dell’intervento tempestivo e della sensibilità umana, che hanno permesso di evitare una tragedia in una situazione di estrema fragilità. I Carabinieri di Francavilla Fontana hanno dimostrato, ancora una volta, come la loro professionalità e il loro impegno possano fare la differenza, intervenendo non solo come garanti della sicurezza, ma anche come figure di supporto emotivo in situazioni di crisi.