Diana Bracco: 'Diamo spazio alle donne nelle discipline scientifiche'

Secondo Diana Bracco, la disparità di genere nelle professioni STEM nasce già sui banchi di scuola e deve essere affrontata con una rivoluzione culturale.





Diana Bracco porta un messaggio chiaro alle giovani generazioni: credete nel vostro talento. Intervenuta all’inaugurazione della mostra "Una vita da scienziata", l’imprenditrice ha dichiarato che le ragazze non devono lasciarsi limitare dai pregiudizi che ancora persistono nel mondo STEM, ma affrontare il futuro con coraggio e determinazione.





L’intervento di Diana Bracco alla mostra "Una vita da scienziata"





All’inaugurazione della mostra fotografica "Una vita da scienziata - I volti del progetto #100esperte", realizzata nel Corridoio dei Busti della Camera dei Deputati, Diana Bracco ha ribadito l’importanza di valorizzare il contributo femminile in ogni ambito della società. La Presidente della Fondazione Bracco e del Gruppo Bracco ha sottolineato come la crescita economica di ogni nazione sia limitata dalla persistente disuguaglianza di genere, affermando: "Ogni nazione e ogni impresa devono avvalersi appieno dello straordinario contributo delle donne". La stessa Diana Bracco ha ricordato l’origine della mostra, parte integrante del progetto "100 donne contro gli stereotipi". Avviata nel 2016 in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia, l’Associazione Giulia Giornaliste e sostenuta dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, l’iniziativa è nata con l’obiettivo di combattere discriminazioni e pregiudizi, oltre a dare maggiore visibilità alle figure femminili in settori strategici come la scienza, l’economia e la politica internazionale.





Diana Bracco: il messaggio alle giovani donne





Nel suo intervento, Diana Bracco ha poi evidenziato come la narrazione esposta in questa iniziativa intenda avvicinare il pubblico alla bellezza e all’accessibilità della ricerca scientifica, interpretata attraverso gli occhi di professioniste di spicco – dalle biologhe alle astrofisiche – immortalate dal fotografo francese Gérard Bruneau. In riferimento alla radicata disparità di genere in ambito STEM, che emerge già durante gli anni scolastici, la Presidente del Gruppo Bracco ha spiegato che le ragazze spesso orientano i propri studi verso discipline con minori opportunità di carriera, un approccio che testimonia la necessità di un profondo cambiamento culturale basato su meritocrazia e formazione continua. Diana Bracco ha quindi portato un incoraggiamento alle nuove generazioni: non bisogna mai accettare il pregiudizio che renderebbe le ragazze "meno adatte alle professioni tecnico-scientifiche", ma piuttosto affrontare il futuro con fiducia, coraggio e determinazione.