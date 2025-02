Confesercenti: a San Valentino festeggia il 60% degli italiani con una spesa media di 80 euro

BARI - I cioccolatini si confermano il regalo più gettonato. Anche il Festival di Sanremo e il nuovo Codice della strada influenzano le scelte dei consumatori. Banchieri: ‘Si registra un calo di prenotazioni del 15% come avviene da inizio anno. Si spera nelle scelte last minute’.A San Valentino il 60% dei consumatori fa festa il 14 febbraio: il budget medio si attesta sugli 80 euro in leggero calo rispetto al 2024 (85 euro -6%) con un aumento delle cene in casa (70%) complice, probabilmente, anche il Festival di Sanremo, ma anche la volontà di risparmiare. Come per il cenone di Capodanno, nella decisione di restare a casa pesa anche il nuovo Codice della strada con norme più stringenti per chi guida dopo aver bevuto. Il 5% festeggia in viaggio con il proprio partner. Diminuiscono dal 69% al 63% le coppie che scelgono un ristorante o un pubblico esercizio.I cioccolatini sono il dono romantico più amato dagli italiani scelto dal 38% di chi festeggia. A seguire, i prodotti di profumeria (26%), i fiori (24%), gli accessori di gioielleria (22%) e gli accessori moda (20%), anche grazie alla spinta dei saldi invernali ancora in corso. Chiudono questo speciale elenco le vacanze o i pacchetti di attività di coppia (12 %) e i prodotti di cosmetica o servizi e percorsi benessere (stabili al 10%).