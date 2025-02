Animali domestici e sostenibilità, oltre il 60% degli italiani è pronto a cambiare abitudini

Dalla nuova indagine del Pulsee Luce e Gas Index, osservatorio che analizza le abitudini sostenibili degli italiani sviluppato con NielsenIQ, emerge che il 40% degli italiani sia già consapevole dei consumi legati alla gestione dei propri animali domestici, con il 61% degli intervistati che vuole rendere più sostenibili le abitudini dei propri amici





Gli italiani amano sempre di più i propri animali domestici e cercano di integrare la sostenibilità nella loro quotidianità. Lo conferma la nuova ricerca del Pulsee Luce e Gas Index, osservatorio sulle abitudini green degli italiani realizzato da Pulsee Luce & Gas in collaborazione con NielsenIQ, da cui emerge che le persone che vivono con almeno un animale domestico sono la maggioranza (il 51%), principalmente cani e gatti (che ottengono rispettivamente il 58% e il 56% delle preferenze). In media, gli italiani dedicano un’ora e mezza al giorno alla cura dei loro animali e la spesa per il mantenimento degli amici a quattro zampe si aggira intorno a 700 euro all'anno.





L'attenzione alla sostenibilità inizia già dalla dieta. Quasi la metà dei proprietari (48%) valuta il materiale delle confezioni degli alimenti per i propri animali domestici, con il 49% che considera l’impatto ambientale del cibo scelto. Nel caso dei cani, una quota non indifferente (oltre un terzo del campione) prepara alimenti freschi in casa, mentre, più in generale, il 20% acquista spesso o con frequenza maggiore cibi biologici.





Sul fronte della toelettatura dei cani, il 47% degli intervistati si affida a negozi specializzati, mentre il 42% opta per il lavaggio tra le mura domestiche, solitamente in doccia o nella vasca da bagno. L’attenzione all’ambiente è presente nella tipologia di prodotti utilizzati per la pulizia, con un italiano su quattro che usa quelli naturali o biodegradabili, ma la grande maggioranza (78%) ricorre a shampoo o saponi specifici. Per l’asciugatura, il 42% degli italiani utilizza l’asciugatura naturale contro il 55% di chi usa il phon, del tipo asciugacapelli (46%) o specifico per l’animale (9%).





Un altro aspetto rilevante è dato dalla gestione dei bisogni degli animali. I possessori di gatti domestici dichiarano di avere una lettiera agglomerante (38%) o ecosostenibile (36%), mentre, nel caso dei proprietari dei cani, il 79% raccogliere i rifiuti dei propri amici con sacchetti biodegradabili. Importanti sono anche gli accessori. L’85% degli italiani ha acquistato accessori, principalmente giocattoli (81%), seguiti da collari e guinzagli (68%), cucce e gabbiette (anch’esse con il 68% delle preferenze). In particolare, più di un italiano su due (53%) dichiara di prestare attenzione ai materiali degli accessori, lavandoli più frequentemente a mano (67% del campione) e meno in lavatrice (30%) o in lavanderia (3%).





Più di un italiano su due (il 56%) crede che sia importante la sostenibilità nella cura degli animali domestici, con il valore che sale al 61% nel caso della propensione a cambiare abitudini e comportamenti per essere più green nella gestione quotidiana dei propri amici. Risulta invece minore la consapevolezza dell’impatto ambientale degli animali domestici, con il 40% degli intervistati che dichiara di averne in buona quantità.





Il desiderio di ridurre l’impatto ambientale degli animali domestici resta però limitato nella pratica: solo il 15% degli intervistati ha cercato attivamente informazioni per migliorare da questo punto di vista. Il 47% degli italiani ritiene però che ci siano abbastanza indicazioni e dati sul tema della sostenibilità legato agli animali domestici, prevalentemente su siti web ufficiali/istituzionali (42%) generici (36%) e programmi TV (31%)





