Zverev ammette: "Sinner sei troppo forte". Ma l'abbraccio di Jannik al tedesco fa il giro del mondo

Melbourne – Jannik Sinner riscrive ancora una volta la storia del tennis mondiale. Alla Rod Laver Arena, il numero uno del ranking ATP ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev (n.2 ATP) con un netto 6-3, 7-6, 6-3, confermando il titolo conquistato lo scorso anno e aggiungendo un altro tassello alla sua straordinaria carriera. Questo successo rappresenta il terzo Slam in carriera per il campione altoatesino, che aveva già alzato al cielo l’US Open 2024.

Un successo costruito con il team

Durante la cerimonia di premiazione, Sinner ha rivolto parole di gratitudine verso il suo avversario e il proprio staff:

"Prima di tutto complimenti a Zverev, che ha un team stupendo. Tutti sappiamo quanto sia forte e sono certo che solleverà presto un trofeo così importante. Per quanto riguarda il mio team, abbiamo lavorato tantissimo per arrivare a questi risultati. È bellissimo condividere tutto questo con loro e con la mia famiglia. Probabilmente questo sarà l'ultimo Australian Open per Darren Cahill (il suo allenatore, ndr), ma proverò a convincerlo a continuare. Ho sentito il tifo e l’amore del pubblico sin dalle fasi di preparazione, e sono molto felice di essere qui."

Zverev: "Sei troppo forte"

Visibilmente deluso, Alexander Zverev ha riconosciuto la superiorità del rivale durante la finale:

"Fa schifo stare qui e non poter toccare il trofeo... oggi speravo di essere più competitivo, ma sei il numero uno al mondo e di molto, sei troppo forte. Non so se riuscirò mai a vincere questo trofeo, ma sono deciso a tornare e a riprovarci."

Nonostante la sconfitta, Zverev ha ringraziato il suo staff, il pubblico e si è detto determinato a lavorare per raggiungere il tanto ambito titolo Slam.

Un dominio incontrastato

La finale ha messo in evidenza il dominio di Sinner, che non ha concesso neanche una palla break durante il match. Solido al servizio, impeccabile negli scambi lunghi e capace di colpi spettacolari, il tennista italiano ha dimostrato ancora una volta perché è il numero uno del mondo.

Con questo successo, Sinner non solo consolida il suo primato nel ranking ATP, ma si afferma come una delle figure più dominanti nella storia recente del tennis. Il 2025 inizia nel segno del campione altoatesino, che sembra inarrestabile e pronto a scrivere nuove pagine di gloria.