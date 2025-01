Tragedia sull’A14: muore Luigi Cerasuolo, grave una donna

ANDRIA - Non ce l’ha fatta Luigi Cerasuolo, 50enne originario di Napoli e residente a Lecce, rimasto coinvolto nel drammatico incidente avvenuto ieri mattina sull’autostrada A14, nel tratto tra Andria e Trani. Lo schianto, che ha coinvolto l’auto di Cerasuolo e un tir, è stato di una violenza tale che le sue condizioni sono apparse subito disperate.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Bonomo di Andria, l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita. Resta ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari la donna che viaggiava sul sedile passeggero dell’auto. Illeso, invece, il conducente del mezzo pesante coinvolto nello scontro.

La salma di Luigi Cerasuolo sarà trasferita all’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari per ulteriori accertamenti autoptici. Gli esami saranno fondamentali per chiarire le cause dell’incidente e contribuire alla ricostruzione della dinamica del tragico evento.

La comunità di Lecce e Napoli si stringe intorno alla famiglia di Luigi Cerasuolo, un uomo descritto come profondamente legato ai suoi affetti e alla sua città.