Tragedia ad Aschaffenburg: uomo e bambino uccisi in un attacco con coltello nel parco Schöntal

– Una tragica aggressione con coltello ha sconvolto la cittadina bavarese di Aschaffenburg, nel centro della Germania. Un uomo di 41 anni e un bambino di soli 2 anni sono morti in seguito all’attacco avvenuto nel parco, una zona già classificata come “luogo pericoloso” lo scorso novembre. Nell’attacco, due altre persone sono rimaste gravemente ferite.

Arrestato il presunto responsabile

La polizia ha fermato il presunto aggressore, identificato come Enamullah O., un 28enne di origine afghana. L’uomo viveva in un centro per richiedenti asilo e, secondo fonti riportate dal Der Spiegel, avrebbe avuto in passato problemi di natura psichica. Non ci sarebbero altri sospettati, e una seconda persona inizialmente fermata è stata rilasciata: si tratta di un testimone estraneo ai fatti.

Indagini in corso

Le motivazioni dell’aggressione restano ancora poco chiare. Secondo alcune indiscrezioni, l’attacco potrebbe essere stato rivolto a un gruppo di bambini di un asilo. Tuttavia, le autorità non hanno confermato queste informazioni. Alla domanda se l’episodio potesse essere legato al terrorismo, la polizia ha dichiarato: “Per ora non possiamo né confermare né smentire”.

Un luogo già problematico

Il parco Schöntal era stato classificato come “luogo pericoloso” dalle autorità locali, che avevano intensificato i controlli nell’area negli ultimi mesi. Nonostante ciò, l’attacco ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza pubblica e sull’efficacia delle misure di prevenzione.