Striscia di Gaza: raid israeliano colpisce tendopoli, 11 morti tra cui donne e bambini

GAZA – Tragedia nella notte nella Striscia di Gaza, dove un attacco aereo israeliano ha colpito una tendopoli che ospitava famiglie di sfollati nel sud del territorio. Secondo fonti mediche palestinesi riportate dai media locali, almeno 11 persone hanno perso la vita, tra cui donne e bambini, e altre 15 sono rimaste ferite.

Il raid, avvenuto nella zona umanitaria di al-Mawasi, ha ulteriormente aggravato la già drammatica situazione della popolazione civile nella Striscia, colpita da una crisi umanitaria senza precedenti.

Emergenza sanitaria a Gaza

La situazione sanitaria è sempre più critica: sette neonati sono morti per il freddo nella sola ultima settimana, secondo quanto riferito dalle autorità locali. La mancanza di riscaldamento, cibo e cure mediche adeguate rende insostenibile la vita per le migliaia di sfollati che vivono in rifugi di fortuna.

Iran: arrestata la giornalista Cecilia Sala

Sul fronte internazionale, l'Iran ha confermato l’arresto della giornalista italiana Cecilia Sala. Il dipartimento generale dei Media Esteri del ministero della Cultura e dell'orientamento islamico ha diffuso una nota in cui si afferma che Sala è stata arrestata "per aver violato le leggi della Repubblica islamica dell'Iran". Il suo caso è attualmente sotto inchiesta.

Vaticano: papa Francesco celebra la Giornata mondiale per la pace

Intanto, in Vaticano, papa Francesco ha presieduto la messa in occasione della Giornata mondiale per la pace. Durante l’omelia, il pontefice ha rivolto un accorato appello alla comunità internazionale per un impegno concreto nella costruzione della pace, invitando a porre fine alle sofferenze delle popolazioni colpite da conflitti e ingiustizie in tutto il mondo.