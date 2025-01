Salute Pubblica: carne scaduta in vendita, multa da 10mila euro a un supermercato nel modenese

PARMA – I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Parma hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria in un supermercato situato nel distretto ceramico, in provincia di Modena, scoprendo una grave irregolarità. Durante il controllo, è stata trovata in vendita una preparazione a base di carne, preincartata e scaduta, un chiaro rischio per la salute pubblica.

L’indagine, supportata dalla verifica della documentazione commerciale, ha accertato che circa 7 kg di carne erano stati esposti nonostante la data di scadenza fosse già superata. La merce è stata immediatamente ritirata dal mercato e smaltita secondo le procedure di autocontrollo previste dalla legge, per evitare ulteriori rischi per i consumatori.

Sanzione amministrativa da 10mila euro

A seguito della violazione riscontrata, i Carabinieri hanno comminato una sanzione amministrativa di 10.000 euro al legale rappresentante del supermercato.

Tutela dei consumatori e sicurezza alimentare

L’intervento si inserisce nelle attività ordinarie di vigilanza igienico-sanitaria condotte dai Carabinieri del NAS, volte a garantire la sicurezza alimentare e la tutela dei cittadini contro potenziali rischi per la salute.