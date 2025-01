Omicidio di Mamadi Tunkara: gelosia e ossessione dietro il tragico delitto a Bergamo

BERGAMO - Emergono nuovi dettagli sull’omicidio di Mamadi Tunkara, il 36enne gambiano addetto alla sicurezza di un supermercato Carrefour, accoltellato a morte in pieno centro a Bergamo. Il responsabile del delitto, Sadate Djiram, un 28enne togolese fermato poco oltre la frontiera e reo confesso, avrebbe agito spinto dalla gelosia.

L’ossessione per una relazione mai confermata

Djiram sospettava che Tunkara avesse intrapreso una relazione con la sua ex compagna, una donna italiana di 30 anni con cui aveva interrotto il rapporto alla fine dello scorso anno. Nonostante gli interrogatori, la donna ha negato ogni coinvolgimento sentimentale con la vittima, una versione confermata anche dal fratello di Mamadi, Alieu Tunkara. Tuttavia, questa convinzione, maturata nella mente dell’assassino, sembra essere stata il movente principale del delitto.

I precedenti incontri tra vittima e carnefice

Secondo quanto riportato, Djiram aveva già avvicinato Tunkara nei giorni precedenti l’omicidio, accusandolo apertamente di frequentare la sua ex compagna e cercando di fargli ammettere una relazione. Mamadi, tuttavia, aveva respinto ogni accusa. Questo confronto non è servito a placare la rabbia del 28enne, che nella sera del delitto ha agito con violenza estrema.

L’indagine e il racconto della donna

La ex compagna di Djiram è stata sentita dagli inquirenti già poche ore dopo l’omicidio. Il suo ruolo, sebbene al momento sembri limitato al contesto delle accuse mosse dall’assassino, è cruciale per ricostruire gli eventi che hanno portato alla tragedia. Nonostante la donna avesse chiuso la relazione con Djiram, quest’ultimo si era convinto che il motivo della rottura fosse Mamadi, alimentando un’ossessione che è culminata nell’omicidio.

Un atto che scuote Bergamo

La comunità di Bergamo è sotto shock per quanto accaduto. Tunkara era noto e benvoluto, un lavoratore stimato che svolgeva il suo ruolo con professionalità. L’omicidio, avvenuto in una zona centrale della città, ha suscitato grande indignazione e dolore, non solo tra i conoscenti della vittima, ma anche tra i cittadini che vedono in questa tragedia una drammatica escalation di violenza.