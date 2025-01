Montepaschi lancia un'offerta pubblica di scambio su Mediobanca: operazione da 13,3 miliardi di euro

MILANO - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Montepaschi di Siena (MPS) ha approvato il lancio di un’offerta pubblica di scambio volontaria su tutte le azioni di Mediobanca. Si tratta di un’operazione strategica e ambiziosa, con un valore complessivo pari a 13,3 miliardi di euro.

I dettagli dell’offerta

Il rapporto di cambio è stato fissato a 2,300 azioni di nuova emissione di MPS per ogni azione di Mediobanca, per un prezzo implicito di 15,992 euro per azione e un premio del 5,03% rispetto ai prezzi ufficiali del 23 gennaio 2025.

L’offerta resta subordinata all’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari necessarie e alle condizioni indicate nel comunicato ufficiale. Il via libera definitivo è previsto per giugno-luglio, dopo l’autorizzazione della Consob alla pubblicazione del prospetto. Le richieste regolatorie e il documento di offerta saranno presentati entro metà febbraio.

Obiettivi e vantaggi

Secondo MPS, l’operazione consentirà un’accelerazione nell’utilizzo delle Deferred Tax Assets (DTA) con un valore netto stimato di 1,2 miliardi di euro, equivalente a circa il 10% del valore attuale di Mediobanca. Questo beneficio sarà a vantaggio diretto degli azionisti di Mediobanca che aderiranno all’offerta.

MPS sottolinea che l’unione tra le due banche porterà alla nascita di un “nuovo campione nazionale nel settore bancario italiano”, posizionandosi al terzo posto nei segmenti chiave del mercato. La combinazione di MPS e Mediobanca si tradurrà in:

Un mix di business altamente diversificato e resiliente.

Complementarità di prodotti e servizi.

Sinergie industriali significative.

Un nuovo protagonista per le famiglie e imprese italiane

MPS ha ribadito che il nuovo gruppo manterrà e valorizzerà i brand storici di Montepaschi e Mediobanca, proteggendone le competenze uniche. L’obiettivo è creare una piattaforma bancaria integrata, capace di offrire servizi più ampi e rispondere meglio alle esigenze di famiglie e imprese italiane.

Prossimi passi

L’offerta pubblica di scambio rappresenta un passo fondamentale per la trasformazione di MPS, segnando un’importante evoluzione nel panorama bancario nazionale. Gli sviluppi futuri dipenderanno dall’esito delle autorizzazioni e dall’adesione degli azionisti di Mediobanca.