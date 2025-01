Minacce shock durante l’inchiesta di Striscia la Notizia sui compro oro abusivi a Firenze

COLOGNO MONZESE - Queste sono alcune delle inquietanti minacce ricevute da un collaboratore di Striscia la Notizia, coinvolto in un’inchiesta dell’inviato Max Laudadio sui compro oro abusivi a Firenze. Nel servizio, in onda questa sera su Canale 5 alle 20:35, le telecamere nascoste del noto tg satirico mostreranno la compravendita illegale di oro che avviene al Parco delle Cascine, a pochi passi dal centro della città.

L’indagine sotto copertura

La compravendita di oro avviene a prezzi irrisori, tra i 30 e i 40 euro al grammo, e spesso i protagonisti di queste attività illecite sono coinvolti anche in altri reati, come il traffico di droga e il riciclaggio di denaro. «Si lavora con i chili. Droga, soldi, crack, fumo, quello che vuoi c’è», ha dichiarato uno degli individui coinvolti al collaboratore di Striscia, che si è finto interessato all’oro.

Le tensioni sono esplose quando il mediatore, scoprendo che il "gancio" di Striscia non aveva con sé l’oro per concludere l’affare, ha reagito con violenza. Dopo aver avvisato il proprio "datore di lavoro" che l’affare era in corso, l’uomo ha rubato il cellulare al collaboratore di Striscia, utilizzandolo come leva per ricattarlo:

«Piglia l’oro altrimenti non ti ridò il telefono. Piglia l’oro o ti scanno. Vedi che ti apro tutto, te lo giuro su mio figlio. Ti mando in ospedale.»

Una situazione di grave pericolo

Il collaboratore è riuscito a rifugiarsi in un ufficio postale con il pretesto di prelevare denaro per soddisfare le richieste dell’aggressore. Da lì, ha contattato il 112 per chiedere aiuto. Tuttavia, nonostante l’individuo che lo aveva minacciato fosse già stato segnalato alle forze dell’ordine nella stessa giornata, l’aiuto concreto non è arrivato.

Un’inchiesta che denuncia il degrado

Il servizio di Striscia la Notizia, in onda stasera, punta a far luce su una realtà di degrado e criminalità radicata nel cuore di Firenze. Il parco delle Cascine, teatro delle attività illegali documentate, è diventato un luogo simbolo di un problema che coinvolge non solo la compravendita abusiva di oro, ma anche traffici illeciti più ampi e pericolosi.

L’appuntamento è fissato per questa sera, alle 20:35 su Canale 5, con il servizio completo che promette di rivelare dettagli inquietanti su un fenomeno che richiede un intervento urgente.