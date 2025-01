Meloni indagata sul caso Almasri: "Non mi faccio intimidire"

( Alexandros Michailidis/Shutterstock)

ROMA – La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è ufficialmente indagata dalla Procura di Roma per peculato e favoreggiamento nell’ambito del caso Almasri, il comandante libico accusato di crimini contro l'umanità dalla Corte dell'Aja, arrestato, rilasciato e riaccompagnato a Tripoli su un volo di Stato.

A darne notizia è stata la stessa premier con un video diffuso sui social, in cui ha dichiarato con fermezza: "Non sono ricattabile, non mi faccio intimidire. Vado avanti senza paura".

Chi sono gli altri indagati

Nell’inchiesta sono stati iscritti nel registro degli indagati anche:

Carlo Nordio , Ministro della Giustizia

, Ministro della Giustizia Matteo Piantedosi , Ministro dell’Interno

, Ministro dell’Interno Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

L’indagine è partita da un esposto dell’avvocato Carlo Taormina, figura nota nel panorama giudiziario, che ha precisato: "Ho fatto una scelta giudiziaria, non politica".

Le reazioni politiche

L’inchiesta ha scatenato un acceso dibattito politico:

Il centrodestra si compatta attorno alla premier e accusa: "Una ripicca dei magistrati" .

si compatta attorno alla premier e accusa: . Matteo Renzi attacca Meloni: "Fa la vittima" .

attacca Meloni: . Giuseppe Conte parla di "solito complottismo" .

parla di . L’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) chiarisce: "È un atto dovuto, la politica ha frainteso".

L’inchiesta è solo agli inizi, ma già si preannuncia uno scontro istituzionale e politico senza precedenti.