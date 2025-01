Livia Gloria De Angelis, nelle piattaforme digitali la nuova composizione ”Senza Tempo”

Una melodia travolgente che arriva al cuore. Livia Gloria De Angelis torna ad emozionarci sulle note di ”Senza Tempo”, (etichetta Digital Noises) la sua nuova composizione disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Questo brano strumentale – ci spiega – è un viaggio sonoro costruito con pochi elementi essenziali, che si uniscono per creare un’atmosfera coinvolgente e rilassante. La melodia, minimale ma avvolgente, lascia spazio all’immaginazione dell’ascoltatore, rendendola ideale per momenti di riflessione o per accompagnare attività quotidiane. Un cammino alla scoperta del mondo della pianista milanese.

”Senza Tempo” arriva dopo la pubblicazione del disco ”Storie”, un progetto che vuole esprimere stati d’animo e pensieri, immergendosi nelle emozioni di un capolavoro che merita di essere ascoltato.

Nel suo bagaglio artistico, raffigura anche la pubblicazione di ''Storie'' (distribuito da Universal Music Italia), il titolo che da il nome al suo album, un progetto che vuole esprimere stati d’animo e pensieri, raccontate in esperienze di vita vissute o immaginate. L'album è composto da dodici composizioni, che ti catturano al primo ascolto e ti trasportano in una dimensione di pace e serenità.