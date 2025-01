Incendi a Los Angeles: Joe Biden annulla la visita in Italia

LOS ANGELES - L’emergenza degli incendi devastanti che stanno colpendo in queste ore la città di Los Angeles ha costretto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ad annullare la sua visita ufficiale in Italia, inizialmente prevista dal 9 al 12 gennaio 2025.

Agenda annullata

Biden sarebbe dovuto arrivare a Roma nella serata di giovedì 9 gennaio per una serie di incontri istituzionali di alto profilo. Il programma includeva un’udienza con Papa Francesco, un incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e un colloquio con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La visita avrebbe segnato uno dei momenti conclusivi della sua presidenza, a pochi giorni dal passaggio di consegne a Donald Trump, che si insedierà ufficialmente alla Casa Bianca il prossimo 20 gennaio 2025.

Emergenza incendi in California

Gli incendi che stanno devastando la città di Los Angeles e altre aree della California meridionale hanno imposto una priorità assoluta per il presidente uscente, che ha deciso di rimanere negli Stati Uniti per coordinare gli interventi di emergenza. Le autorità locali e federali stanno affrontando una situazione critica, con migliaia di evacuazioni già in corso, danni ingenti e condizioni meteorologiche avverse che alimentano la propagazione delle fiamme.

Ultimi giorni da presidente

La visita in Italia avrebbe rappresentato per Biden un’occasione simbolica di congedo dall’Europa e dagli alleati internazionali, a conclusione del suo mandato. Tuttavia, l’annullamento sottolinea l’importanza e l’urgenza della situazione interna, che richiede la sua presenza per fronteggiare una delle crisi più gravi degli ultimi mesi.

Resta da vedere se l’agenda internazionale verrà recuperata in qualche forma nei pochi giorni che separano Biden dal termine della sua presidenza, ma per ora l’attenzione è tutta rivolta alla gestione dell’emergenza in corso negli Stati Uniti.