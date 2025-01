Incendi devastano Pacific Palisades: fiamme, evacuazioni e stato di emergenza

LOS ANGELES - Pacific Palisades, una delle aree più esclusive della costa ovest di Los Angeles, è avvolta da fiamme devastanti che stanno lambendo edifici, ville e strade. Le immagini sono drammatiche: colonne di fumo nero si alzano verso il cielo, le strade sono bloccate da veicoli abbandonati e i residenti fuggono tra cenere e raffiche di vento violentissime.

Stato di emergenza dichiarato

Le autorità di Los Angeles hanno dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare il vasto incendio. Più di 30mila persone sono sotto ordine di evacuazione, mentre 13mila edifici sono minacciati dalle fiamme. Alcune scuole sono state chiuse, e un centro per anziani è stato evacuato per proteggere i residenti più vulnerabili.

L’incendio è divampato sulle colline che si affacciano sull’Oceano Pacifico, intorno alle 10:30 del mattino (le 19:30 in Italia). Le condizioni climatiche hanno aggravato la situazione: il terreno è arido e i venti "pericolosi e distruttivi" che stanno colpendo la California meridionale hanno alimentato il rogo.

Nuovi incendi ad Altadena e oltre

Oltre al vasto incendio di Palisades, un secondo rogo si è sviluppato ad Altadena, nella contea orientale di Los Angeles, estendendosi rapidamente su un’area di circa 400 acri. Anche in questa zona le autorità hanno emesso ordini di evacuazione.

I pompieri sono al lavoro anche a Sylmar, dove è scattato l’allarme evacuazione, e nella zona di Tamarack. Le operazioni di spegnimento continuano in condizioni estremamente difficili.

L’estensione dell’incendio di Palisades

Secondo il Dipartimento forestale e della protezione antincendio della California (Cal Fire), l'incendio di Pacific Palisades ha più che raddoppiato la sua estensione in poche ore, passando da 1.262 acri a 2.921 acri (circa 1.200 ettari). Le zone di evacuazione sono state ampliate, includendo località costiere come Topanga e Malibu, mentre le comunità lungo la costa californiana restano in stato di allerta.

Disagi e blackout

I disagi causati dagli incendi sono enormi. Oltre 200mila utenze sono rimaste senza elettricità nella contea di Los Angeles, con molte scuole chiuse e lezioni spostate online. A Pasadena, il centro per anziani è stato evacuato: un centinaio di persone, molte delle quali in sedia a rotelle, sono state trasferite in luoghi sicuri dagli operatori.

Intervento federale e dichiarazioni di Biden

L’amministrazione del presidente Joe Biden ha approvato aiuti di emergenza e ha offerto risorse federali per supportare gli sforzi locali. "Vengo informato frequentemente sugli incendi nella zona ovest di Los Angeles. Io e il mio team siamo in contatto con le autorità statali e locali e abbiamo offerto tutta l'assistenza necessaria per contenere i terribili incendi nelle Pacific Palisades," ha dichiarato Biden.

Evacuazioni e caos

Un’allerta meteo è stata emessa per le contee di Los Angeles, Ventura e Orange, dove vivono milioni di persone. L’evacuazione dei residenti di Pacific Palisades è avvenuta in maniera caotica e frenetica, con auto bloccate sulle tortuose stradine dei canyon e sulla Pacific Coast Highway, l’unica via principale di fuga, risultata spesso completamente intasata.

Il dramma della California in fiamme

Questi eventi sottolineano ancora una volta la vulnerabilità della California agli incendi, resi più frequenti e devastanti dai cambiamenti climatici. Pacific Palisades, con le sue colline affacciate sull'oceano, è ora il simbolo di una tragedia che mette in ginocchio l'intera regione.

Le operazioni di spegnimento continueranno nelle prossime ore, ma il vento e le condizioni climatiche restano un pericolo costante per migliaia di persone e per l’ambiente circostante.