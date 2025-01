Fraccaro 1932 presenta i nuovi PanFrutta, più frutta e tutto il gusto della tradizione

Photo credits: fonte Studio Monika Carbonari

Fraccaro 1932, storico brand sinonimo di qualità e tradizione, amplia la propria offerta con i nuovi PanFrutta, una proposta pensata per chi desidera un dolce lievitato genuino e ricco di frutta





I PanFrutta si distinguono per un impasto soffice e leggero, privo di glassa o granella, che si concentra interamente sulla valorizzazione della frutta.





La scelta di abbinamenti freschi e golosi esalta al massimo il sapore autentico della frutta, offrendo una rivisitazione moderna dei lievitati:

- PanFrutta con Albicocca e Pesca: il mix delicato della pesca e dell’albicocca regala un gusto morbido e avvolgente a ogni morso;

- PanFrutta con Frutti di Bosco: una irresistibile esplosione di sapori intensi, grazie ai frutti di bosco.





I nuovi PanFrutta sono ideali per una colazione dolce e leggera o come spuntino in ogni momento della giornata.





La scelta di puntare sulla frutta conferma ancora una volta l’impegno di Fraccaro nell’offrire prodotti naturali e autentici, capaci di coniugare tradizione e innovazione.





Fraccaro continua così a rinnovare la sua linea di lievitati, mantenendo sempre fede alla sua filosofia: esaltare ingredienti di qualità, che rispettano la lunga lievitazione naturale.