Doppio successo italiano agli Australian Open: Sinner e Sonego ai quarti di finale

L'Italia brilla sotto il cielo australiano, con un doppio trionfo nei match degli ottavi di finale degli Australian Open. Jannik Sinner, numero uno al mondo nella classifica ATP, e Lorenzo Sonego hanno conquistato con autorità l'accesso ai quarti di finale, confermando l'ottimo stato di forma del tennis azzurro.

Jannik Sinner domina Rune in quattro set

Jannik Sinner ha superato Hoger Rune, giovane promessa danese, in un match avvincente durato quattro set. Il campione uscente del torneo di Melbourne ha vinto con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-3, 6-2, mostrando ancora una volta la solidità del suo gioco. Dopo aver chiuso agevolmente il primo set in appena 33 minuti, grazie a un servizio incisivo, Sinner ha dovuto affrontare la reazione di Rune, che nel secondo set ha trovato il break decisivo sul 5-3.

Ma la classe dell’altoatesino è emersa negli ultimi due parziali: con colpi precisi e un controllo impeccabile del ritmo del gioco, Sinner ha chiuso il match lasciando pochi margini all’avversario. Ora il numero uno al mondo attende ai quarti il vincitore dello scontro tra lo statunitense Alex Michelsen e l’australiano Alex De Minaur.

Lorenzo Sonego: primo quarto di finale Slam in carriera

Prestazione maiuscola anche per Lorenzo Sonego, che ha sconfitto l’americano Learner Tien con un convincente 6-3, 6-3, 3-6, 6-1. Per il torinese, 29 anni, si tratta del primo approdo ai quarti di finale in un torneo del Grande Slam, un risultato che consacra la sua crescita costante nel circuito.

Sonego ha dominato il match per lunghi tratti, imponendosi con ben 58 colpi vincenti e 20 ace, numeri impressionanti che hanno messo in crisi l’americano. Solo un calo nel terzo set ha permesso a Tien di rientrare momentaneamente in partita, ma la superiorità dell’italiano si è manifestata con forza nell’ultimo parziale.