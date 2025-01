Caffè Toraldo protagonista a Sigep in uno stand fuori dagli schemi

Photo credits: fonte ufficio stampa

La visione contemporanea del caffè napoletano tra specialty coffee e nuovi trend, nel concept ideato dall’artista internazionale "Gianpiero". Un dialogo tra passato e futuro, dai più attuali metodi di estrazione, coffee mixology, latte art e un omaggio alla storia con macchina a leva e baristi in antica giubba





Un Sigep fuori dagli schemi, dal 18 al 22 gennaio 2025, a Rimini, per Caffè Toraldo, storica azienda napoletana con oltre mezzo secolo di storia che presenta, alla fiera leader del Foodservice, il caffè napoletano come espressione di stile, attraverso un confronto tra passato e presente nello stand dal concept grafico rivoluzionario ideato dall’ artista di fama internazionale "Gianpiero D’Alessandro". Al Padiglione A2 Stand 035, da un lato, l’area tradizione, dall’altro l’area contemporanea, che esplora i metodi di estrazione alternativi del caffè per esaltare gli specialty coffee, presentati in anteprima proprio al Sigep, e ancora: "latte art", coffee mixology e un assaggio di "pasticceria liquida" con una masterclass dedicata. L’ispirazione artistica è al centro del concept 2025, ideato da Gianpiero, una delle "menti creative" più apprezzate a livello internazionale, con esperienze al fianco di brand e celebrità come Dolce & Gabbana, Snoop Dogg, Justin Bieber, Netflix giusto per citarne alcune. Originario di Sant’Anastasia, Gianpiero torna alle sue radici con un progetto legato a uno dei simboli più iconici di Napoli: l’espresso. Il suo impegno con Caffè Toraldo parte proprio da Sigep, con la realizzazione del format grafico che ha ridato nuova linfa all’immagine dello stand e, in generale, al brand.





Gianpiero sarà ospite al Sigep per segnare l’inizio di una collaborazione che continuerà per tutto il 2025, con un restyling del packaging, accessori e progetti creativi.





In fiera, anche un omaggio alla storia del caffè napoletano: nell’area tradizione, con la classica macchina a leva e baristi in divisa, con giubba e copricapo, a rievocare il primo caffè servito nel Regno di Napoli nel 1771, alla Reggia di Caserta, durante un ballo di Maria Carolina d’Asburgo. Al retaggio della tradizione si unisce l’apertura ai nuovi trend. Ad esempio, al Sigep, l’azienda presenta in anteprima una selezione di specialty coffee, frutto di un’attenta selezione delle migliori monorigini, degustati per la prima volta nell’area "contemporanea" con metodi "Brewing" guidati da un esperto, come Aeropress, V60 e Chemex, e lo scenografico metodo Syphon. Anche la coffee mixology è protagonista: l’appuntamento è allo stand domenica 19 e lunedì 20 gennaio, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00, per la degustazione di grandi classici e drink signature originali, sia alcolici che analcolici, firmati dal bartender: Coffee Bean, il Sospeso Martini, il Tropical Coffee e il "Tiramisù Special" – un assaggio di pasticceria liquida inoltre gli stessi cocktail sono al centro della masterclass di lunedì 20 dalle 12,00 alle 13,00, riservata agli addetti ai lavori con dimostrazioni pratiche delle ricette e dei metodi di preparazione.





Marco Simonetti commenta: "Questo Sigep è speciale per noi, perché segna un cambio di rotta verso uno stile più moderno. Pur mantenendo saldo il legame con la tradizione e le origini, il caffè napoletano evolve, si apre al futuro e trova nuove modalità di espressione, consolidando il suo status di icona del Made in Italy. A mio avviso, rappresenta l’emblema del progresso e della tecnologia, se si considera che la cuccumella fu una straordinaria novità per il suo tempo. Ciò che la storia ci restituisce è sempre frutto di un’evoluzione continua, e ogni innovazione nasce da questo processo".





In tema di tendenze, non poteva mancare la "Latte Art", ormai diventata un vero e proprio culto, insieme a un focus sull’automazione del comparto con macchine automatiche ad alta tecnologia in grado di schiumare ed erogare il latte. Il caffè è un ingrediente versatile, ideale per molte ricette, dolci e salate, ma tra le più apprezzate c’è sicuramente il gelato. Caffè Toraldo, silver sponsor del Gelato Europe Cup, è presente nella "Gelato Arena" Padiglione A7 con una postazione dedicata all’assaggio del caffè, utilizzato anche nella preparazione di gelati speciali.