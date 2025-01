Alimentazione intuitiva e comfort food: gli alleati fondamentali per il benessere, a partire dalla tavola

Photo credits: fonte ufficio stampa

I consigli del California Prune Board, in collaborazione con la psicologa e psicoterapeuta Teresa Capparelli, per nutrire corpo e mente con gusto.





Il rapporto con il cibo è profondamente personale, influenzato da culture, esperienze e preferenze individuali. Imparare a riconoscere e rispondere alle esigenze del proprio corpo è fondamentale per il benessere fisico e mentale. In questo contesto, il California Prune Board (CPB), che rappresenta i coltivatori e confezionatori di Prugne della California, in collaborazione con la psicologa e psicoterapeuta Teresa Capparelli, offre spunti preziosi per un rapporto più sereno e consapevole con il cibo. Le Prugne della California si confermano un alleato ideale per sostenere un’alimentazione intuitiva, grazie alle loro proprietà nutrizionali e versatilità.





L’alimentazione intuitiva





L’alimentazione intuitiva rappresenta un percorso verso un rapporto più armonioso e consapevole con il cibo, incoraggiando l’ascolto dei segnali di fame e sazietà del proprio corpo. Questo approccio non solo riduce lo stress e l’ansia in correlazione all’alimentazione, ma migliora anche l’autostima, supportando un’immagine corporea positiva. Le Prugne della California, grazie al loro ricco contenuto di fibre, vitamine e minerali, sono particolarmente adatte a supportare questa transizione nel rapporto con il cibo, aiutando a mantenere l’equilibrio nutritivo e a rispondere efficacemente ai bisogni naturali del corpo.

"I vantaggi dell’alimentazione intuitiva includono la riduzione dello stress alimentare, che aiuta a gestire l’ansia associata al cibo e facilita una relazione più serena con l’alimentazione. Questo approccio incentiva il rispetto dei propri bisogni nutrizionali, contribuendo positivamente all’immagine di sé. Aiuta anche nella gestione delle emozioni legate al cibo, migliorando la capacità di distinguere tra le necessità fisiche e le reazioni emotive" afferma la psicologa e psicoterapeuta Teresa Capparelli.





Praticare l’alimentazione intuitiva:





Riconoscere la fame e nutrire il corpo adeguatamente: rispondere ai segnali del corpo con cibi nutrienti come le Prugne della California, che stabiliscono un senso di sazietà duraturo.

Mangiare in equilibrio, senza colpe: approcciare ogni pasto con un focus sull’equilibrio, godendo del cibo senza sensi di colpa.

Rispettare la sazietà e mantenere un’attività fisica bilanciata: imparare a riconoscere quando si è sazi e adottare uno stile di vita attivo che valorizza il corpo.

Coltivare la consapevolezza alimentare: assaporare il cibo senza distrazioni, concentrarsi sulle sensazioni che esso provoca e godere del momento presente.





Il comfort food





Il comfort food non è solo nutrimento, ma un’esperienza che va dritta al cuore, risvegliando emozioni, ricordi e legami profondi. Questi alimenti hanno il potere di offrire un senso di protezione e conforto, spesso associato a momenti di serenità e calore familiare. Sono sapori che parlano di casa e che, con semplicità, riescono a farci sentire accolti e compresi.

"Si dice che il comfort food sia più di un semplice piacere del palato; è un rifugio emozionale che riporta a momenti cari e atmosfere rassicuranti. Immaginare un piccolo snack gustoso come alleato durante un film o una pausa sul divano non è solo cibo, è un modo per dire ‘mi prendo cura di te.’ Un gesto semplice come assaporare un piatto familiare può regalare quel senso di pace ricercato nei giorni più intensi" afferma Teresa Capparelli.





Offrono ristoro e distensione, influenzando positivamente il nostro benessere psicologico attraverso vari effetti benefici:





Riduzione dello stress: consumare comfort food attiva la produzione di dopamina, l’ormone del piacere, alleviando lo stress e migliorando il benessere generale. Questo effetto non solo rilassa il corpo, ma anche la mente, creando una sensazione di benessere immediato.

Connessione emotiva: gli alimenti comfort evocano ricordi positivi e sensazioni di sicurezza, rafforzando i legami con momenti di tranquillità personale e familiare. Questa connessione emotiva può essere particolarmente potente, aiutando a mitigare i sentimenti di solitudine o tristezza.

Tra i comfort food, le Prugne della California si distinguono per la loro combinazione unica di delizioso sapore e ricco profilo nutrizionale. Le Prugne della California non solo deliziano il palato con la loro dolcezza e consistenza piacevole, ma offrono anche un’importante fonte di fibre, vitamine e minerali essenziali. Questi nutrienti le rendono efficaci nel supportare la riduzione dello stress e nel migliorare l’umore, rappresentando un perfetto equilibrio tra piacere e salute.