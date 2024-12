Tragedia a San Felice a Ema: famiglia vittima del monossido di carbonio

FIRENZE – Una tragedia si è consumata oggi nel tardo pomeriggio in un'abitazione a San Felice a Ema, alla periferia di Firenze, dove una famiglia è rimasta vittima delle esalazioni di monossido di carbonio. Le vittime accertate sono al momento tre: il padre, la madre e un bambino. Una bambina, invece, è stata trasportata d'urgenza in condizioni molto gravi all'ospedale pediatrico Meyer.

I soccorsi

L'allarme è scattato intorno alle ore 14, quando i familiari non rispondevano al telefono. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente nell'appartamento situato al piano terreno, dove hanno trovato la famiglia priva di sensi. Dopo averli portati all'esterno, sono iniziate le manovre di rianimazione per le quattro persone coinvolte. Nonostante gli sforzi, il medico ha dovuto constatare il decesso del padre, della madre e di un bambino, mentre la bambina, in gravi condizioni, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Meyer per le cure necessarie.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti anche il nucleo Nbcr (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) e un funzionario dei vigili del fuoco per effettuare le necessarie valutazioni e accertamenti sulle cause dell'incidente. Non è ancora chiaro se a provocare le esalazioni siano state perdite di gas o altri fattori, ma l'ipotesi di monossido di carbonio resta la più accreditata.