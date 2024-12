Striscia la notizia, Luca Abete indaga sulla finale di X-Factor: i biglietti gratuiti rivenduti online a 100 euro

COLOGNO MONZESE - La finale di X-Factor, trasmessa ieri sera in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, ha visto trionfare Mimì Caruso sul palco, ma fuori dall’evento i protagonisti sono stati i bagarini. L’inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete, ha indagato su un fenomeno che ha suscitato indignazione: i biglietti gratuiti per l’evento, distribuiti tramite TicketOne.it, sono stati successivamente rivenduti online a prezzi fino a 100 euro.

Il meccanismo del mercato nero

Nonostante l’ingresso gratuito fosse stato pensato per garantire a tutti la possibilità di assistere allo spettacolo, molti biglietti sono finiti nelle mani di persone che li hanno rivenduti su piattaforme online. Nel suo servizio, che andrà in onda questa sera su Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20:35), Luca Abete ha raccolto testimonianze dirette.

Tra i rivenditori con cui ha parlato, ci sono una donna di Milano e un uomo di Como, ma non solo: a Napoli, Abete ha incontrato un bagarino che ha ammesso apertamente l’esistenza di un mercato nero strutturato, rivelando che molte persone utilizzano bot informatici per acquistare i biglietti in massa e poi lucrarci. Secondo la testimonianza raccolta, per alcuni questa pratica è diventata una vera e propria attività professionale.

Indignazione e attesa per il servizio completo

La questione ha sollevato polemiche non solo tra i fan di X-Factor, ma anche tra gli organizzatori e le autorità locali, che puntavano a fare dell’evento un’occasione di inclusività e celebrazione.

Il servizio completo di Luca Abete sarà trasmesso questa sera su Striscia la Notizia, dove saranno svelati dettagli e retroscena di un sistema che mette in ombra il successo dello spettacolo musicale.

