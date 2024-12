Sicurezza: arrestato un 33enne per porto abusivo di armi e resistenza, violenza

I militari sono intervenuti in Cavallino Treporti (VE) per una segnalazione di lite tra vicini di casa e mentre parlavano con i richiedenti, sopraggiungeva l’arrestato che avrebbe ingiuriato e minacciato i presenti con un grosso coltello da cucina. Grazie ad un’opera di mediazione dei Carabinieri, l’uomo è stato convinto a gettare l’arma venendo quindi definitivamente bloccato e tratto in arresto.





Inoltre, il fermato è stato segnalato all’Autorità prefettizia in quanto trovato in possesso di modica quantità di presunta sostanza stupefacente, per uso personale. Dopo la convalida dell’arresto, il 33enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. in attesa dell’udienza dibattimentale, non ancora fissata, a seguito della richiesta dei termini a difesa.

VENEZIA - Nella notte del 30 novembre, i Carabinieri della Stazione di Cavallino Treporti (VE) unitamente ai colleghi della Compagnia di San Donà di Piave hanno arrestato un 33enne italiano presunto responsabile di resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi.