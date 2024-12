Sicurezza: arrestati due giovani a Francofonte per droga e armi

FRANCOFONTE - Due giovani di 22 anni sono stati arrestati nella notte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” per detenzione illegale di armi, munizioni e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta nel centro storico del comune, mirava a smantellare una nuova piazza di spaccio che, secondo gli investigatori, era diventata un punto di riferimento per l’acquisto di droga nella zona.

Il blitz nel cuore della notte

Nel corso della perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto:

200 grammi di marijuana , in parte già confezionata in dosi pronte per la vendita;

, in parte già confezionata in dosi pronte per la vendita; Quattro pistole , tra cui una risultata rubata a Francofonte anni fa e una “scacciacani” modificata;

, tra cui una risultata rubata a Francofonte anni fa e una “scacciacani” modificata; Munizioni e caricatori relativi alle armi trovate;

relativi alle armi trovate; Materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione e 615 euro in contanti, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio.

Il modus operandi dei giovani

I due arrestati, sorpresi in casa durante la perquisizione, si trovavano seduti su un divano con una pistola carica e pronta all’uso. Altre tre armi, con relativi caricatori e 56 proiettili, erano nascoste in un mobile del salotto.

La droga era invece conservata in un armadio della cucina, insieme agli strumenti necessari per il confezionamento e alla somma in contanti. L’appartamento era protetto da un sistema di videosorveglianza, installato per garantire la sicurezza della piazza di spaccio e controllare eventuali movimenti sospetti nei pressi dell’edificio.

Un terzo giovane denunciato

All’interno dell’appartamento, al momento del blitz, era presente anche un terzo ragazzo di 20 anni, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Siracusa. Gli inquirenti lo ritengono marginalmente coinvolto nell’attività di spaccio.

Le indagini e il contesto

L’operazione è il risultato di un’attività investigativa svolta dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Augusta, che, attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento, avevano individuato un anomalo via vai di persone e veicoli, soprattutto durante le ore serali e notturne.

I due giovani arrestati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, mentre proseguono le indagini per accertare eventuali collegamenti con altre attività illecite nella zona.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che i due giovani, sebbene gravemente indiziati, sono da considerarsi innocenti fino a eventuale condanna definitiva, come previsto dalla Costituzione italiana.