Rapporto AiFOS 2024, la verifica dell’efficacia della formazione

La valutazione dell’efficacia della formazione alla sicurezza erogata nei luoghi di lavoro costituisce una preziosa spinta al cambiamento e al miglioramento delle strategie di prevenzione di infortuni e malattie professionali. La valutazione dell’efficacia della formazione alla sicurezza erogata nei luoghi di lavoro costituisce una preziosa spinta al cambiamento e al miglioramento delle strategie di prevenzione di infortuni e malattie professionali.





A questo proposito la legge 215/2021 ha modificato l’articolo 37 del D. Lgs. 81/2008 demandando ad un nuovo Accordo Stato Regioni ‘l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa’. Accordo Stato-Regioni che è ancora atteso, ma che dovrebbe essere definitivamente approvato, dopo un ritardo di più di due anni, nei prossimi mesi.





Proprio partendo dal riconoscimento dell’importanza delle attività di verifica dell’efficacia l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha condotto nel 2024 l’attività di ricerca "La verifica dell’efficacia della formazione".





La ricerca, di cui sono disponibili i risultati, è stata raccolta nel Rapporto AiFOS 2024 ed è presentata nel nuovo Quaderno della Sicurezza AiFOS n. 4 di dicembre 2024, in cui sono analizzati i dati raccolti.





Il link per poter sfogliare la demo online dei Quaderni (la lettura integrale è riservata agli associati): https://bit.ly/Q4-2024-demo





La ricerca AiFOS 2024 sulla verifica dell’efficacia della formazione





La ricerca AiFOS ha cercato di comprendere se e come gli operatori della sicurezza svolgano, abbiano svolto e intendano svolgere l’attività di verifica dell’efficacia della formazione, che con l'emanazione del futuro Accordo Stato-Regioni diventerà obbligatoria.

Nel Rapporto AiFOS 2024 sono presenti i risultati della ricerca condotta tramite la raccolta di questionari compilati in forma anonima, tra la fine del mese di maggio e il mese di luglio 2024, da ben 821 professionisti del settore.

Si tratta di un campione molto ampio e significativo, sintomo che, sul tema, è fondamentale insistere e riflettere.

Da questa ampia partecipazione e dai risultati emerge innanzitutto la crescente attenzione e consapevolezza degli operatori su un tema così importante per il miglioramento del sistema formativo.





La ricerca AiFOS 2024, la consapevolezza e gli strumenti utilizzati





Dalla ricerca emerge che ben l’85% dei partecipanti alla ricerca abbia almeno analizzato in passato il tema della valutazione dell’efficacia formativa, anche se solo il 31% lo ha studiato in modo approfondito.

Dato che mostra come probabilmente ci sia ancora oggi una carenza di strumenti, metodologie, competenze, tempo e risorse dedicate a questo tipo di analisi.

Il 66% del campione dichiara, comunque, che all’interno delle realtà aziendali in cui lavora non viene per nulla attuato (27%) o viene attuato poco (39%) il controllo sull’efficacia degli interventi formativi in materia di salute e sicurezza, segno che la strada da percorrere è ancora molta.

Riguardo agli strumenti utilizzati, il controllo, laddove svolto, viene effettuato principalmente tramite:

- questionari di autovalutazione, un metodo che consente ai lavoratori di riflettere sul proprio apprendimento e di valutare autonomamente quanto abbiano effettivamente assimilato;

- incontri specifici con lavoratori, permettendo un’interazione diretta tra formatori e discenti e consentendo una valutazione più approfondita e contestualizzata dell’efficacia del percorso formativo erogato.

- audit, che consiste in un’analisi strutturata e sistematica del processo di valutazione, spesso condotta da terze parti o da un team interno all’azienda specializzato nelle attività di verifica;

- apposita checklist, da sottoporre al lavoratore, che permette una verifica rapida e standardizzata della comprensione dei concetti chiave da parte dei lavoratori

Tutti strumenti che presentano, come indicato nel dettaglio nel Rapporto AiFOS, diversi vantaggi e svantaggi.





La ricerca AiFOS 2024, le conclusioni e la formazione come investimento





In definitiva i dati della ricerca AiFOS fanno emergere che, se l’efficacia della formazione rappresenta un aspetto fondamentale per garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto, oggi questo strumento è ancora spesso sottovalutato e poco applicato.

Le organizzazioni tendono, infatti, a concentrarsi più sull’adempimento normativo che sull’effettiva misurabilità dei risultati ottenuti, trascurando così l’opportunità di migliorare continuamente la qualità della formazione offerta.

Mentre è, invece, essenziale, come sottolineato più volte dall’Associazione AiFOS, che le aziende ed i professionisti implementino precisi metodi per valutare l’efficacia dei propri programmi di formazione, attraverso strumenti di feedback, analisi dei comportamenti post-formazione e monitoraggio degli incidenti.

Infatti solo attraverso un’adeguata valutazione sarà possibile ottimizzare i programmi formativi e assicurare che essi abbiano un reale impatto sulla sicurezza dei lavoratori.

L’Associazione – come ricordato anche nel nuovo numero dei Quaderni della Sicurezza AiFOS – "crede fermamente nel valore della formazione, non solo come un semplice obbligo normativo, ma come un vero e proprio strumento di crescita e di sviluppo della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro". Ma "non basta formare: è fondamentale che la formazione venga riconosciuta e valorizzata per ciò che realmente è - un investimento sul futuro, un impegno concreto per proteggere le vite ed il benessere di tutti i lavoratori, un processo dinamico ed indispensabile che deve essere sempre migliorato, aggiornato e soprattutto valutato nella sua efficacia".

Convinti dell’importanza di questo lavoro di indagine i risultati di questa nuova ricerca saranno trasmessi alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, D.Lgs. 81/2008), per spronarla e ricordare quanto sia strategica la qualità e l’efficacia della formazione a garanzia di un lavoro più sano e sicuro.

I dati sono liberamente consultabili a questo link: https://bit.ly/rapporto-aifos-2024





Per informazioni:

relazioniesterne@aifos.it Sede nazionale AiFOS - via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia - tel. 0306595035 - fax 0306595040 www.aifos.it