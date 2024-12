Mosca, attentato mortale: ucciso il generale russo Igor Kirillov e il suo vice

MOSCA - Grave attentato a Mosca: il generale Igor Kirillov, comandante delle truppe di difesa nucleare, chimica e biologica delle Forze armate russe, è morto a seguito di un’esplosione. Lo riferisce l’agenzia russa Tass. Nell’attacco, che ha coinvolto un ordigno piazzato in un scooter elettrico, ha perso la vita anche il vice di Kirillov.

Operazione speciale ucraina

Secondo fonti della sicurezza ucraina, il generale Kirillov è stato eliminato nell’ambito di una "operazione speciale" condotta dai servizi di sicurezza dell’Ucraina direttamente sul territorio russo. La notizia sottolinea l’intensificarsi delle tensioni e delle azioni mirate nell’ambito del conflitto in corso.

Le dichiarazioni di Zelensky

Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato le truppe russe di nascondere le perdite dei combattenti nordcoreani schierati al fianco di Mosca. L’accusa si inserisce in un quadro di crescente pressione internazionale sulla Russia per l’uso di forze straniere nel conflitto.

La tregua di Natale e le parole del Cremlino

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha riferito che il presidente russo Vladimir Putin ha sostenuto la proposta del primo ministro ungherese Viktor Orban per una “tregua di Natale”, durante colloqui tra i due leader. Tuttavia, ha sottolineato Peskov, l’iniziativa non ha trovato il consenso della parte ucraina. “Putin ha sostenuto gli sforzi di pace del primo ministro ungherese, ma Zelensky non è d’accordo”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino.