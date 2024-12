Matilde Caressa, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Luce accesa'

Novità nel panorama musicale nazionale: si intitola "Luce accesa", il nuovo singolo di Matilde Caressa, disponibile su tutte le piattaforme digitali (distribuzione ADA Music Italy – Novità nel panorama musicale nazionale: si intitola "Luce accesa", il nuovo singolo di Matilde Caressa, disponibile su tutte le piattaforme digitali (distribuzione ADA Music Italy – http://ada.lnk.to/luceaccesa ). II brano è stato scritto da Matilde con Alessandro Gemelli, Riccardo Spezziali, Simone Giacomini e prodotta da Gemelier.





La canzone parla di paura, e di come, quando si trova la persona giusta, non bisogna più affrontarla da soli. Nel ritornello recita "stringerti la mano quando trema, se vuoi dormiamo con la luce accesa", questo perché Matilde è sempre stata una persona timorosa della vita, con mille paure e spesso troppa ansia anche per muoversi. La paura più grande era quella del buio, questa canzone parla di trovare quella persona con cui avrebbe potuto metaforicamente dormire con la luce accesa, con cui i mostri sotto al letto sarebbero sembrati meno grandi. La canzone è quindi, anche dedicata alla sorella Eleonora, con cui condivideva la camera, che nonostante preferisse dormire al buio, sceglieva sempre di accendere una piccola luce, così da far star meglio Matilde.





Il brano arriva dopo la pubblicazione di Boulevard, Non dire di star bene, Giornate Blu e Mani sporche aggiungendo così un nuovo tassello nel percorso artistico e personale dell’artista, che continua a portare una parte importante di sé e della sua storia attraverso la sua musica.





Per quel che riguarda Matilde Caressa, classe 2002, sin dall’infanzia nutre e coltiva una grande passione per la musica, inizia a scrivere le prime canzoni e a prendere lezioni di canto a 7 anni, a cui poi accompagna lo studio del pianoforte e della chitarra. Attualmente insieme alla carriera musicale sta proseguendo parallelamente anche la carriera universitaria in Lettere Moderne all’Università Statale di Milano. Il suo stile musicale è immerso nella contemporaneità del pop cantautorale di oggi: nelle sue canzoni Matilde racconta le sue emozioni e la sua vita prendendo spunto da punti di riferimento come Taylor Swift, Phoebe Bridges e Olivia Rodrigo.