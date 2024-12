La Compagnia Scapestrati, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Cavallo a dondolo'

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito "Cavallo a dondolo", il nuovo singolo del gruppo toscano La Compagnia Scapestrati, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito "Cavallo a dondolo", il nuovo singolo del gruppo toscano La Compagnia Scapestrati, disponibile su tutte le piattaforme digitali.





La Compagnia Scapestrati è un progetto originale nato e cresciuto all’Isola d’Elba, che mette in musica le parole del cantante Francesco Porro. Con un disco e un EP all’attivo, nelle loro canzoni raccontano storie di esseri umani, cercano di interpretare la società provando a "frugare nelle tasche di vecchie giacche", a osservare gli angoli delle stanze e delle strade, così da produrre delle immagini poetiche ma reali delle persone.





"Cavallo a dondolo è una canzone pop che nasce come una filastrocca per bambini, estremamente semplice e orecchiabile nella melodia e nell’armonia – dichiarano – ma al tempo stesso ricca di concetti e di immagini che ricordano all’ascoltatore l’importanza di esprimere il senso artistico presente in ognuno di noi, anche nei luoghi di lavoro o semplicemente con le persone a cui vogliamo bene".





Il brano è un elogio alle piccole cose, alla fantasia e all’importanza della vita quotidiana dove si creano degli spettacoli che non dobbiamo perderci e solo conservando l’ingenuità dei bambini avremo la capacità di coglierne la bellezza.





Le sonorità passano agilmente dal Folk al Pop, con motivi orecchiabili e trascinanti. Grazie ai diversi background musicali dei componenti, all’esperienza data dal grande numero di concerti live eseguiti e al feeling dentro e fuori dal palco, il progetto riesce a trasmettere al pubblico sia la profondità sia la leggerezza insite nei brani, facendo ballare e riflettere allo stesso tempo le persone che ascoltano.





La Compagnia Scapestrati da più di dieci anni si esibisce in festival e locali di tutta Italia, da nord a sud, non tralasciando le isole. Al momento lavora ai nuovi brani che andranno a comporre il prossimo album.





Il brano è stato presentato domenica 22 dicembre presso il Teatro Dei Vigilanti "Renato Cioni" di Portoferraio (Isola d’Elba), in occasione della xv edizione dello spettacolo "Il mio amico Jimi", dove diversi artisti hanno reso omaggio a Giuseppe Catanzaro “Trick”, importante fonico italiano che ha vissuto parte della sua vita all’Isola d’Elba.





La Compagnia Scapestrati è un gruppo formato da 5 musicisti: Francesco Porro (voce e chitarra); Massimo Galli (voce, chitarre, bouzouki); Alessio Viscuso (chitarra e tastiere); Diego Caroppo (batteria); Leonardo Romeo Borghi (basso). Nel nuovo singolo hanno suonato anche Piero Pasini (basso) e Fabrizio Bezzini (banjo).





Questo brano sarà il primo di un nuovo ep che uscirà tra maggio e giugno 2025, al quale il gruppo crede fortemente.





L’Isola d’Elba è il luogo dove i componenti sono nati, dove vivono e producono la loro musica, un posto dove il tempo scorre in maniera diversa rispetto ad una metropoli e questo è inevitabile che si senta nei testi e nelle musiche de La Compagnia Scapestrati.