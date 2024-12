Incendio nella notte nel Brindisino: famiglia illesa grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco

SAN DONACI - Nella scorsa notte un incendio è divampato in un appartamento a San Donaci, in provincia di Brindisi, generando momenti di grande apprensione. L'incendio si è sviluppato principalmente all'interno della mansarda dell'abitazione, dove si trovavano due ragazzine, mentre i genitori erano al piano inferiore.Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito grazie alla tempestiva evacuazione e all'intervento rapido dei Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’intero stabile.Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118 per accertarsi delle condizioni di salute della famiglia coinvolta. Nonostante il grande spavento, non si sono registrate conseguenze fisiche per i presenti.