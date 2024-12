Grave incidente sulla SS7: due giovani perdono la vita nel Brindisino

FRANCAVILLA FONTANA - Un drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 3:50, sulla Strada Statale 7, in prossimità della zona industriale di Francavilla Fontana. Un’Audi A4 è finita violentemente contro il guard rail, causando la morte dei due giovani occupanti.

Le vittime

Le vittime del tragico schianto sono una ragazza di 24 anni, originaria di Mesagne, e un ragazzo di 25 anni, di Ceglie Messapica. Entrambi hanno perso la vita sul colpo a causa della violenza dell’impatto.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i vigili del fuoco di Francavilla Fontana, il personale sanitario del 118, e i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. Nonostante l’immediato intervento, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due giovani.

La dinamica

Dalle prime ricostruzioni, l’Audi A4 avrebbe perso il controllo per cause ancora da accertare, andando a schiantarsi contro il guard rail. L’impatto è stato devastante, tanto da non lasciare scampo ai passeggeri. Le forze dell’ordine stanno effettuando tutti i rilievi necessari per determinare le cause esatte dell’incidente, verificando eventuali fattori come velocità e condizioni stradali.